Ribnitz-Damgarten

Ein 67-jähriger Fußgänger ist am Freitag von einer 61 Jahre alten Autofahrerin auf der L182 bei Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 13:25 Uhr auf der L 182 in Richtung Alt Guthendorf unterwegs, als sie den Mann am Straßenrand mit ihrem Wagen erfasste.

Der 67-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von RND