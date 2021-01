Prerow

Ein Auto ist am Samstag auf der L21 zwischen Wieck und Prerow in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Dabei wurde der 20-jährige Fahrer aus dem Wagen geschleudert. Er zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Die 18-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund mit einem Rettungswagen transportiert.

Unfallursache ist noch unklar

Die Unfallursache ist bislang noch unklar. Ein Sachverständiger der Dekra hat an der Unfallstelle ermittelt. An dem Auto entsand ein Totalschaden. Die L21 war für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme voll gesperrt.

