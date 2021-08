Unfall bei Ribnitz mit zehn Verletzten: „Da haben sich dramatische Szenen abgespielt!“

Ribnitz-Damgarten

„So viele Verletzte bei einem Unfall auf der Umgehung habe ich noch nicht erlebt“, berichtet Oliver Rybicki. Einen Tag nach dem schlimmen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 105 bei Ribnitz sind die Bilder noch immer präsent. „Da haben sich dramatische Szenen abgespielt“, erinnert sich der Gemeindewehrführer von Ribnitz-Damgarten. Rybicki ist als einer der ersten Feuerwehrmänner vor Ort. Es dauert eine Weile, um das ganze Ausmaß zu erfassen. Überall Trümmerteile. Menschen liegen verletzt auf der Straße. Einige sind noch im Wagen eingeklemmt. Ein Einsatz, der die Einsatzkräfte zu 100 Prozent fordert.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überholen erlaubt, aber gefährlich

Als am frühen Sonntagabend ein 28-jähriger Mann aus Polen mit seinem Pkw zum Überholen ansetzt, ist es wohl schon zu spät. „Unmittelbar nach dem Ausscheren kam es zum Zusammenstoß mit einem im Kurvenbereich entgegenkommenden VW Transporter aus Sachsen“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Die Ortsumgehung Ribnitz, 2004 eingeweiht, leitet unzählige Autos am Zentrum der Bernsteinstadt vorbei. Allerdings ist die Strecke tückisch. Tatsächlich ist Überholen an den meisten Stellen erlaubt. Die lang gezogenen Kurven verleiten dazu, etwas schneller zu fahren, sind gleichermaßen aber sehr schwer einzusehen. Überholmanöver sind hier immer mit einem höheren Risiko verbunden als auf gerader Strecke.

Der Unfallort lag auf der Umgehungsstraße in der Nähe der Sanitzer Kreuzung. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Der Ort des Unfallgeschehens liegt in einer solchen Kurve. Der polnische Fahrer war laut Polizei am Sonntag aus Richtung Damgarten in Richtung Rostock unterwegs. Zwischen der T-Kreuzung Freudenberger Straße (Richtung Marlow) und der Sanitzer Kreuzung will er offenbar einen Opel überholen. Dabei muss er in der lang gezogenen Rechtskurve außen vorbei. Und offenbar übersah er dabei den entgegenkommenden Transporter. Es kommt zum Frontalcrash. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Ersthelfer kümmern sich um verletzte Kinder

Unter den Verletzten befinden sich Kinder und eine schwangere Frau. Ein Vierjähriger, ein 16-Jähriger und der 22-jährige Fahrer des aus Sachsen stammenden Transporters werden schwer verletzt, ebenso der 28-jährige Pole. Der 22-Jährige musste, wie auch der mutmaßliche Unfallverursacher, aus seinem Auto freigeschnitten werden. Teilweise dauert dieser Vorgang laut Feuerwehr eine Stunde. Fünf Kinder im Alter von einem, acht und neun Jahren sowie zwei Personen im Alter von 18 und 41 Jahren wurden leicht verletzt. Zum Zustand der Verletzten gab es am Montag keine Auskunft.

Der 32-Jährige, der überholt wurde, verletzte sich leicht, als er mit einem Manöver herumfliegenden Fahrzeugteilen auswich. Er musste allerdings nicht ärztlich behandelt werden.

Gerade die Rettung von Kindern ist eine besondere Herausforderung für die Rettungskräfte. „Zum Glück haben die Ersthelfer super reagiert“, sagt Rybicki. Autofahrer, die als erste den Unfallort anfuhren, kümmerten sich um die Verletzten und beruhigten vor allem die Kinder. „Die Zusammenarbeit mit den Ersthelfern und den Kindern hat super funktioniert“, so der Ribnitz-Damgartener Wehrführer.

Reibungslose Kommunikation rettet Leben

Ein Plus für die Rettungskräfte: In den Reihen der Ribnitz-Damgartener Feuerwehr befinden sich einige Rettungssanitäter wie Oliver Rybicki selbst. Bei Eintreffen der Feuerwehr sei zunächst nur ein Rettungswagen vor Ort gewesen. Die Ribnitz-Damgartener Feuerwehrleute hätten deshalb einen Teil der medizinischen Versorgung übernommen.

Wenige Augenblicke später erreichten weitere Rettungskräfte, unter anderem der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die Unglücksstelle. Drei Rettungshubschrauber und ein Notarzteinsatzhubschrauber landen auf einem anliegenden Acker. Auf Baren werden die Schwerverletzten die Böschung heruntergetragen und in die Südstadtklinik und die Uniklinik in Rostock geflogen.

Zur Galerie Nach einem missglückten Überholmanöver sind am Sonntag zwei Fahrzeuge auf der B 105 bei Ribnitz-Damgarten zusammengestoßen.

Eine Herausforderung in solchen Situationen: Die Koordination aller Einsatzkräfte. „Das hat wirklich sehr gut geklappt“, sagt Oliver Rybicki. Aus den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen und aus Greifswald seien die Retter angerückt. Gerade die „kreisübergreifende“ Kommunikation müsse reibungslos funktionieren, so der Wehrführer. Das sei der Fall gewesen.

Fünf Stunden dauert der Einsatz der Retter. Fünf Stunden lang blieb die Bundesstraße voll gesperrt. Sowohl am Sonntag als auch am Montag begutachteten Sachverständige der Dekra die Unfallstelle.

Der Sachschaden in Höhe von geschätzten 47 500 Euro erscheint angesichts der dramatischen Bilder fast nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass die Verletzten wieder gesund werden.

Von Robert Niemeyer