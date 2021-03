Unfall in Dierhagen: 68-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Dierhagen

Bei einem Verkehrsunfall in Dierhagen ist am Sonnabend ein 68-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Dierhäger am Samstagabend mit seinem Auto auf der Kreisstraße 1 in Richtung Landesstraße 21/Körkwitz Hof unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve hinter am Abzweig nach Neuhaus kam der Mann mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum Quelle: Feuerwehr Dierhagen

Der Pkw schleuderte in der Folge zurück über die Straße und kollidierte auf der linken Straßenseite schließlich mit einem Baum. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen befreiten den Verletzten aus seinem Auto. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 68-Jährige ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht.

Öl in Graben gelaufen

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zu dem Unfall in Dierhagen gerufen. Quelle: Feuerwehr Dierhagen

Am Pkw entstand Totalschaden. Die Kreisstraße musste für fast drei Stunden voll gesperrt werden. Zur Unterstützung wurde außerdem die Feuerwehr aus Damgarten, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. In einem Graben wurden dafür Ölsperren aufgebaut. Das ausgelaufene Öl beschäftigte die Feuerwehr auch am Sonntag und Montag noch. Am Sonntag wurden weitere Ölsperren installiert. Am Montag wurde das Öl abgepumpt.

Von Robert Niemeyer