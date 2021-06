Unfall in Karnin: Verursacher flüchtet und wird später gestellt

Karnin

„Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück.“ Manchmal bewahrheitet sich der Lehrsatz der Kriminalisten auch, wenn es nicht um schwere Verbrechen geht. So auch bei einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Dienstagabend in Karnin an der Bundesstraße 105.

Ein Zeuge informierte die Polizei, dass gegen 19.20 Uhr ein Pkw der Marke BMW beim Abbiegen von der B 105 in Richtung Velgast – auf die Landesstraße 212 – die dortige Verkehrsinsel über- und dabei ein Verkehrsschild umfuhr.

Als die Beamten etwa 20 Minuten später vor Ort bei der Unfallaufnahme waren, fiel ihnen ein an der Unfallstelle vorbeifahrendes Fahrzeug mit lauten Fahrgeräuschen auf – ein BMW, der an der Front beschädigt war. Die Polizisten verfolgten den Wagen, konnten ihn später auch stoppen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Unfallwagen. Denn Teile, die an der Front des BMW fehlten, lagen an der Unfallstelle. Die Ursache der lauten Fahrgeräusche: Alle vier Reifen wurden wohl beim Überfahren der Verkehrsinsel beschädigt.

Unfallfahrer betrunken: Polizisten stellen Führerschein sicher

Doch nicht allein wegen der Unfallflucht wird sich der BMW-Fahrer – ein 62-jähriger Mann aus der Gemeinde Löbnitz – verantworten müssen. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,48 Promille.

Daraufhin hatte er sich einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus zu unterziehen. Seinen Führerschein, den er wohl nicht so schnell wiedersehen wird, stellten die Polizisten sicher.

