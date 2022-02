Unfall in Marlow: Mehrere Tausend Euro Schaden

Marlow

In Marlow hat es am frühen Montagmorgen gekracht. Dabei entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zusammenstoß in der Carl-Kossow-Straße

Gegen 6.10 Uhr war eine Frau demnach auf der Sülzer Chaussee in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als sie an der Kreuzung an der Feuerwehr nach rechts auf die Carl-Kossow-Straße einbiegen wollte, übersah die 60-Jährige offenbar einen von links kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß.

Weder der 56-Jährige aus dem Gemeindegebiet Marlow noch die mutmaßliche Unfallverursacherin aus Grimmen wurden verletzt.

Alkoholsünder in Wustrow

In Wustrow erwischte die Ribnitzer Polizei am Montag außerdem einen Mann, der unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist. Der 31-jährige Slowake, der in der Region lebt, hatte einen Atemalkoholwert von 0,92 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihm droht ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei.

Von Robert Niemeyer