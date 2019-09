Prerow

Bei einem Unfall in Prerow ist am Sonnabend eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 59-Jährige in der Langen Straße gegen 11.15 Uhr an einem Stopp-Schild gehalten und wollte den Wiecker Weg überqueren. Neben ihr stand ein VW. Dessen 63-jähriger Fahrer aus dem Kreis Cloppenburg wollte nach links in den Wiecker Weg abbiegen.

Sowohl die Radfahrerin, eine Urlauberin aus Wittenberg, als auch der VW-Fahrer fuhren los und übersahen dabei offenbar einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten VW-Transporter aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Der Transporter und der Pkw stießen zusammen. In der Folge kam es dann wohl auch zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und der Radfahrerin.

Die 59-Jährige, die keinen Helm trug, verletzte sich schwer am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 63-jährige Pkw-Fahrer und der 31-jährige Transporter-Fahrer blieben unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Das Fahrrad der Verletzten wurde von Angehörigen geborgen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 2500 Euro.

Von Robert Niemeyer