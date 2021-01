Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in der Saaler Chaussee in Ribnitz-Damgarten am Mittwoch sind drei Fahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr ein 71-jähriger Rostocker um 11.30 Uhr die Kreisstraße 2 in Damgarten (aus Richtung Saal kommend). Als er nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Daraufhin wurde das Auto des 71-Jährigen gegen ein drittes Fahrzeug geschleudert, welches ebenfalls den Parkplatz verlassen wollte. Die drei Autofahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 6000 Euro. Das Auto des 71-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Von OZ