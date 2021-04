Ribnitz-Damgarten

Ein 15 Jahre alter Fußgänger ist in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) durch einen Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Malaguti-Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der Berliner Straße.

Aus zunächst ungeklärten Gründen kam es zu der Kollision, als der Leichtkraftrad-Fahrer das Gelände der Bernsteinschule überqueren wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der 15-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Von RND/dpa/kha