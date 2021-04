Unfall in Ribnitz: Elfjähriger verletzt

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Ribnitz-Damgarten ist am Montag ein elfjähriger Junge verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind mit seinem Fahrrad gegen 15.20 Uhr im Körkwitzer Weg unterwegs. Zwischen Kreisverkehr Rostocker Straße/Körkwitzer Weg und der Einfahrt zur Gänsewiese fuhr in diesem Moment ein Pkw von einem Grundstück.

Ermittlung der Polizei

Der von rechts kommende Radfahrer und der VW stießen zusammen. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Er erlitt Schürfwunden und wurde im Krankenhaus behandelt. Noch am selben Tag konnte der Elfjährige seiner Mutter übergeben werden.

Der 76-jähriger Autofahrer blieb unverletzt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Von Robert Niemeyer