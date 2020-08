Saal

Bei einem Verkehrsunfall in Saal bei Ribnitz-Damgarten ist am Sonnabend eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 51-Jährige aus Nordrhein-Westfalen mit zwei Mitfahrerinnen (47 und 17 Jahre) auf der Ortsdurchfahrt in Saal unterwegs, als ihre ein Lkw entgegenkam. Auf einem engen Abschnitt der Kreisstraße sei der Lkw aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 51-jährige Urlauberin wurde leicht verletzt in die Boddenkliniken nach Ribnitz gebracht. Ihre Mitfahrerinnen sowie der 46-jährige Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Saal blieben unverletzt.

Anzeige

Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Lange Straße in Saal musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Halter kümmerten sich um die Bergung.

Von Robert Niemeyer