Unfall in Wustrow: Autofahrer fährt Jungen über den Fuß

Ribnitz-Damgarten/Wustrow

Bei Unfällen in der Region Ribnitz-Damgarten sind am Wochenende zwei Menschen verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind. Der Junge aus Hamburg war laut Angaben der Polizei am Sonntagabend in der Nähe der Seebrücke in Wustrow ins Stolpern geraten. In der Folge fuhr ihm ein Auto, der mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs war, über den Fuß.

Der Junge erlitt Prellungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Dem 42-jährigen Autofahrer aus Leipzig sei laut Polizei kein Fehlverhalten vorzuwerfen.

Am Sonntagnachmittag verletzte sich außerdem ein Radfahrer schwer. Der 52-jährige Mann aus dem Landkreis Rostock war im Bereich des Kreisverkehrs an der Bahnbrücke in Ribnitz ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Dabei brach er sich das Schlüsselbein. Der Mann wurde in die Ribnitzer Boddenkliniken zur weiteren Behandlung gebracht.

Bäume umgestürzt

Auf der Landesstraße 18 zwischen Marlow und Dettmannsdorf war am Samstagabend zudem die Marlower Feuerwehr gefordert. Auf der Strecke waren aufgrund des Unwetters mehrere Bäume umgestürzt. Die Kameraden der Feuerwehr entfernten die Bäume. Die Straße musste dafür kurzzeitig gesperrt werden.

Von Robert Niemeyer