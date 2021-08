Unfall in Wustrow: Autofahrer flüchtet

Ribnitz-Damgarten/Wustrow

Bei einem Verkehrsunfall in Wustrow ist am Donnerstag eine Radfahrerin verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte aber festgestellt werden. Laut Polizei war der Mann betrunken.

Zusammenstoß am Lidl-Parkplatz

Gegen 15.30 Uhr fuhr der 53-jährige mit einem Citroen vom Parkplatz des Lidl-Marktes auf die Ernst-Thälmann-Straße. Dabei übersah er offenbar die vorfahrtsberechtigte 53-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer flüchtete laut Polizei vom Unfallort, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern.

1,11 Promille Atemalkohol

Die Beamten des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers konnten den Mann jedoch schnell ermitteln. Sie trafen ihn an seiner Wohnanschrift an, wobei sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft feststellten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von Robert Niemeyer