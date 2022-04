Unfall in bei Ribnitz: So geht es den Kindern

Ribnitz-Damgarten/Ahrenshagen-Daskow

Der schlimme Unfall am Freitag in der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow bei Ribnitz-Damgarten bewegt weiterhin die Menschen. Entsetzen und Unverständnis sind die häufigsten Reaktionen. Doch viele äußern ihr Mitgefühl mit den beiden Kindern, die verletzt worden sind.

Die Straße musste voll gesperrt werden. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Zur Erinnerung: Eine Mutter war am Freitag mit einem Auto gegen einen Baum gerast. Sie hatte einen Atemalkoholwert von etwa 1,7 Promille. Im Auto saßen zwei Kinder, sechs und acht Jahre alt. Die Kinder wurden schwer bzw. lebensbedrohlich verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.

Kinder in Greifswalder Klinik

Die Kinder kämpfen offenbar nach wie vor mit den schweren Verletzungen in Folge des Unfalls. Auf Nachfrage heißt es von der Polizei, dass sich beide nach wie vor auf der Intensivstation befinden. Weitere Details gab es auf Nachfrage nicht. Die Kinder waren in eine Klinik in Greifswald geflogen worden.

Bekannt ist, dass eines der Kinder nach dem Unfall bewusstlos war. Das zweite Kinde war ansprechbar. Ersthelfer hatten sich nach Angaben der Einsatzkräfte sehr gut um die Verletzten gekümmert.

Ermittlungen der Polizei

Gegen 12.30 Uhr war die Frau am Freitag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße 22 zwischen Ahrenshagen-Daskow und Ribnitz-Damgarten.

Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Quelle: Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Frau und informierte die zuständige Führerscheinstelle. Gegen sie wird unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10 000 Euro. Die Fahrbahn musste wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

