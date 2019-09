Unfall mit Darßbahn in Prerow: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Prerow

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag in Prerow bei einem Sturz schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr die 64-jährige Frau gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Waldstraße in Richtung Campingplatz. Von hinten näherte sich die Darßbahn und überholte die Frau nach ersten Erkenntnissen in ausreichendem Abstand.

Die 64-Jährige kam jedoch aus bislang nicht geklärter Ursache ins Straucheln und fiel gegen einen Anhänger der stehenden Darßbahn. Dabei erlitt die 64-Jährige nach ersten Erkenntnissen Frakturen des Unterarms und des Handgelenks. Sie wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht.

Ermittlungen gegen den Fahrer der Darßbahn

Der 56-jährige Fahrer der Darßbahn wollte nach Zeugenaussagen den Fahrplan einhalten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, so heißt es weiter in der Polizeimeldung. Er sei jedoch später angetroffen worden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung.

Henry Plotka, der Betreiber der Darßbahn, sagte auf Anfrage von OZ, dass der Fahrer die Frau erstversorgt und umgehend einen Rettungswagen gerufen habe. Anschließend habe er sie auf eine Bank gesetzt. Vom Unfallort habe er sich „im Einvernehmen mit ihr“ entfernt. Allerdings hätte er der Frau seine Personalien geben müssen, das habe er versäumt, so Plotka.

Rund 50 000 Menschen werden jährlich in den Zügen der Darßbahn Erlebnistouren GmbH befördert. Zustiegsmöglichkeiten bieten 23 Haltestellen, acht in Prerow und 15 in Zingst. Im Unternehmen sind derzeit sechs Mitarbeiter beschäftigt.

Von Edwin Sternkiker