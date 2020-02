Ahrenshagen-Daskow

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ahrenshagen sind am Freitagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden, laut Polizei auch Kinder. In Ahrenshagen waren an einer Kreuzung ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Der Lkw kippte bei dem Unfall auf die Seite.

Polizei und Feuerwehren sind derzeit vor Ort im Einsatz, um die Unfallstelle abzusperren und zu räumen. Die Verletzten werden ärztlich versorgt.

Die Landesstraße 22 in Ahrenshagen ist derzeit voll gesperrt.

Mehr in Kürze.

Von Robert Niemeyer