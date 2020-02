Unfall vor Schule in Damgarten: Junge angefahren

Ribnitz-Damgarten

Unglück in Damgarten: In der Nähe des Richard-Wossidlo-Gymnasiums ist am Mittwochnachmittag ein Kind angefahren worden. Nach Angaben der Polizei hat sich der zwölfjährige Junge dabei den Oberschenkel gebrochen und musste in die Kinderklinik nach Rostock gebracht werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war gegen 13.25 Uhr eine 51-jährige Frau in der Neuen Straße aus Richtung B 105 in Richtung Schulstraße unterwegs. Im Bereich der Buswendeschleife hätte sie demnach die Kinder bereits im Blick gehabt und die Geschwindigkeit gedrosselt. Der Junge lief dennoch gegen das Auto.

Der Vorfall rückt die Diskussion um die Verkehrssituation im Bereich der Damgartener Schulen einmal mehr in den Fokus. Gerade am Morgen herrscht dort ein regelrechtes Verkehrschaos. Zwischen 7 und 8 Uhr sind laut einer Zählung der Verwaltung dort bis zu 230 Autos unterwegs. Im Normalfall sind es etwa 50. Deshalb war eine Initiative gestartet worden, sogenannte Hol- und Bringzonen einzurichten.

„Wir sind über den Unfall sehr erschrocken“, sagte Andreas Gohs, Vorsitzender des Stadtausschusses Damgarten, auf Anfrage. Der Unfall sei jedoch auch Anlass, darüber nachzudenken, „die bereits bestehenden Hol- und Bringzonen nachhaltiger zu nutzen“. Von der Möglichkeit, die Kinder in etwas größerer Entfernung zu den Schulen, aber auf sicheren Parkplätzen am Morgen abzuliefern und am Nachmittag abzuholen, werde laut Gohs viel zu wenig Gebrauch gemacht.

Ein Problem: Die Zonen seien an den Schulen kaum bekannt. Die Eltern der Kinder der Freien Evangelischen Grundschulen würden die Zonen zwar intensiv nutzen. Die Eltern der Schüler der Rudolf-Harbig-Regionalschule und des Gymnasiums jedoch nicht.

Deshalb laufen nun die Gespräche, wie die Hol- und Bringzonen bekannter gemacht werden können und wie Anreize geschaffen werden können, dass diese genutzt werden.

An fünf Stellen im Damgartener Stadtgebiet sind Hol- und Bringzonen ausgeschildert. Es gibt sie in der Schillerstraße, am Kirchplatz, in der Stralsunder Straße gegenüber vom Netto-Markt, in der Richtenberger Straße und in der Stralsunder Chaussee auf der Freifläche neben der Autovermietung. Von diesen Stellen aus könnten die Schulkinder einen sicheren Fußweg zur Schule nehmen. Ziel des Projektes ist es, das Verkehrsaufkommen vor den Schulen zu halbieren.

Von Robert Niemeyer