Barth/Löbnitz

In den vergangenen Wochen war es relativ ruhig geworden um die Strecke Löbnitz-Barth. Glücklicherweise hat es nach den tragischen Unfällen im Sommer bislang auch keine weiteren Unglücke auf der Landesstraße 23 gegeben. An der Forderung, den Streckenabschnitt sicherer zu gestalten, hat sich jedoch nichts geändert. Nun scheint sich etwas zu bewegen.

Unfallserie im Sommer

Rückblick: Zwei Menschen sind in diesem Jahr bei schweren Unfällen auf der Strecke gestorben. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Anfang August verlor ein 61-jähriger Mann bei einem Frontalcrash sein Leben. Am Pfingstwochenende starb ein Kind bei einem Frontalzusammenstoß. Bei einem weiteren Unfall Ende Juli wurden sechs Menschen schwer verletzt. Zwei Menschen sind bei einem Unfall Ende August schwer verletzt worden.

Nicht erst seit dieser Unfallserie fordern Vertreter umliegender Gemeinden, die Verkehrssicherheit auf dem Streckenabschnitt der Landesstraße 23 zu erhöhen. Bereits im November 2018 hatte sich Christian Haß, Bürgermeister der Gemeinde Divitz-Spoldershagen und Amtsvorsteher des Amtes Barth, an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises gewandt. Kurz zuvor war damals ein Mann bei einem Unfall gestorben.

Die Landesstraße 23 zwischen Löbnitz und Barth ist vor allem in der Urlaubszeit eine viel befahrene Strecke. Quelle: Robert Niemeyer

Mehrere Vor-Ort-Termine

„Es muss schnellstens etwas passieren“, erneuerte Haß nach den Unfällen in diesem Jahr seinen Ruf nach Konsequenzen. Die Forderung: Eine Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h und ein generelles Überholverbot auf der Strecke.

Seit gestern sind an der Strecke nun neue Schilder zu finden. Die Höchstgeschwindigkeit wurde für den gesamten Abschnitt zwischen Löbnitz und Barth auf 80 km/h reduziert. In einem kürzeren Abschnitt etwa in der Mitte der Strecke, in dem bereits Tempo 70 galt, gilt nun Tempo 60. „Dass nun die Höchstgeschwindigkeit reduziert wurde, ist auf alle Fälle gut“, sagt Christian Haß.

Auf der Landesstraße 23 zwischen Löbnitz und Barth gilt seit Montag Tempo 80. Quelle: Robert Niemeyer

Laut Kreissprecher Olaf Manzke habe es in den vergangenen Wochen mehrere Vor-Ort-Termine gegeben. Auch wurde mehrfach die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Strecke gemessen.

Ein Überholverbot auf der gesamten Strecke, wie von Christian Haß ebenfalls gefordert, wird es jedoch vorerst nicht geben. „Das war eigentlich unser Hauptanliegen“, so der Amtsvorsteher. Allerdings will der Landkreis eine weitere Maßnahme umsetzen. Mit zwei festen Blitzern soll in beide Richtungen die Geschwindigkeit der Fahrzeuge überwacht werden. Allerdings fehle laut Olaf Manzke hier noch die Genehmigung vonseiten des Landesverkehrsamtes. Noch in diesem Jahr sollen die Blitzer aber aufgestellt werden.

Urteil gegen Unfallverursacherin

Der schwere Unfall Anfang August hatte kürzlich übrigens ein juristisches Nachspiel. Die Frau, die den Unfall verursacht hatte, muss ins Gefängnis. Wegen fahrlässiger Tötung wurde sie zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt. Zudem wurde eine Sperrfrist für ihre Fahrerlaubnis von drei Jahren verhängt.

Die Frau war an dem Tag unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol gefahren. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam von ihrer Fahrbahn ab und krachte schließlich in ein anderes Fahrzeug. Dieses gehörte einem 61-Jährigen aus Barth. Die damals 38-Jährige stieß frontal mit dem Trabant des Mannes zusammen. Der 61-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Auch die Autofahrerin kam schwer verletzt in eine Klinik. Sie überlebte den Unfall.

Von Robert Niemeyer