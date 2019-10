Brigitte Linde aus Redebas ist unheilbar krank: Ihren Lebensmut hat sie dennoch nicht verloren

Redebas

„Ich möchte noch nicht gehen. Ich möchte noch mindestens 80 werden“, sagt Brigitte Linde. Trotzig schlägt sie ihre dünnen Hände auf die Oberschenkel, schaut mit einer Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung in die Runde. Hoffnung, weil sie trotz ihrer schweren Erkrankung die Tage genießt. Verzweiflung, weil jeder Tag der letzte sein kann.

Schreckliche Diagnose vor einem Jahr

„Ich war nie im Krankenhaus, nie ernsthaft krank, auch als Kind nicht“, sagt die Rentnerin. Dann kam vor ziemlich genau einem Jahr die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. „Ich konnte es nicht fassen. Wir konnten es alle nicht glauben“, erinnert sich Brigitte Linde. Vor Operationen hatte sie eigentlich immer Angst. Aber die Ärzte machten ihr klar, dass der Tumor wegmuss, wenn sie noch weiterleben will.

Doch der Krebs hatte bereits gestreut. In dieser Woche hatte sie ihre zweite Chemobehandlung. Heilbar ist der Krebs nicht. Doch die Therapie kann die Ausbreitung auf einem Level halten, die das Leben verlängert.

„Ich kann das meinen Kindern doch nicht antun. Ich will, ich muss, ich möchte noch leben“, sagt Brigitte Linde. Sie weiß, wie es sich anfühlt, jemanden zu verlieren. Ihren Mann und zwei weitere Lebensgefährten verlor sie an den Krebs. Der schlimmste Schlag, der die Familie traf, war jedoch: „Mein Enkel ist mit sechs an Krebs gestorben. Er wäre am 3. November 18 geworden. So etwas verwindet man nicht.“

Ein Nachthemdproblem

Brigitte Linde hat gelernt, zu kämpfen. „Und bislang bist du aus jedem Kampf als Sieger rausgegangen“, sagt Sylvia Sedat. Regelmäßig schaut die 65-Jährige bei Brigitte Linde in Redebas vorbei. Ein „Nachthemdproblem“ hatte beide zueinandergeführt. Als Linde nach der Schockdiagnose ins Krankenhaus eingeliefert wurde, fehlten ihr Nachthemden. Zufällig waren Andrea Wagner, Koordinatorin des Ribnitz-Damgartener Hospizvereins, und Sylvia Sedat, die sich in dem Verein als Sterbebegleiterin ehrenamtlich engagiert, zur selben Zeit im Krankenhaus. Der Chefarzt der Palliativmedizin berichtete beiden von Brigitte Linde und ihrem Problem. Sylvia Sedat besorgte drei Nachthemden für zehn Euro. „Ein Schnäppchen“, sagt Sedat lächelnd. „Und es waren sehr schöne Modelle“, sagt Brigitte Linde und lächelt dankbar zurück.

Andrea Wagner, Koordinatorin des Ribnitz-Damgartener Hospizvereins Quelle: Edwin Sternkiker

Wenn der Hospizverein hinzutritt, bedeute das nicht immer, dass jemand kurz davor ist, zu sterben. „Wir sind oft auch schon mit im Boot, wenn jemand schwer erkrankt ist“, sagt Andrea Wagner. So wie bei Brigitte Linde. Seit einem Jahr begleitet sie Sylvia Sedat. „Und du hast mich bisher noch aus jedem Loch herausgezogen“, sagt Linde. Und Tiefs gibt es immer wieder, beispielsweise direkt nach der Chemotherapie. „Dann denke ich, dass ich zu nichts nutze bin, allen nur Arbeit verursache.“

„Es ist nicht so traurig, wie viele denken“

Erstaunlicherweise, sagt Brigitte Linde, melde sich Sylvia Sedat immer dann, wenn es ihr gerade nicht so gut geht. „Ich brauche die Unterstützung“, sagt Linde. Und dann genießen beide einfach nur die gemeinsame Zeit, reden dabei nicht nur über die Krankheit, sondern über alles Mögliche, gehen ein wenig spazieren oder sitzen bei schönem Wetter im Strandkorb im Garten. „Es ist nicht so traurig, wie viele denken“, sagt Sylvia Sedat.

Sie selbst hat ihren Ehemann kurz nach der Wende verloren. Der behandelnde Arzt sei damals in den letzten Stunden eine enorme Unterstützung gewesen. Damals fasste Sedat den Entschluss, irgendwann selbst Menschen in dieser schweren Zeit helfen zu wollen. Mit 63 ging die gelernte medizinisch-technische Assistentin in den Ruhestand. Berufsbegleitend hatte sie die Schulung des Hospizvereins zum Sterbebegleiter absolviert. Seit zwei Jahren engagiert sie sich für den Verein, hat bisher fünf Menschen betreut. „Es sind die kleinen, zwischenmenschlichen Dinge, die Kraft geben“, sagt Sylvia Sedat. Die Menschen, die sie begleitet, seien vor allem dafür dankbar, dass sie da ist.

Echte Freunde

Denn oft gehen Menschen aus dem näheren Umfeld der Betroffenen auf Abstand. Das hat auch Brigitte Linde erfahren müssen. „Das tut weh“, sagt sie. Deshalb sei auch sie dankbar für die Hilfe Sylvia Sedats. Und für die Unterstützung der Menschen, die nach wie vor zu ihr halten. „Ich habe einen tollen Sohn“, sagt Linde. Vor Kurzem besuchte er mit ihr den Marlower Vogelpark. „Das war ein wirklich schöner Nachmittag.“

Hospiztag am 26. Oktober Am Sonnabend, 26. Oktober, findet um 16 Uhr im Ribnitzer Begegnungszentrum der Hospiztag des Ribnitz-Damgartener Hospizvereins statt. Der Verein möchte auf die Situation von schwerst kranken und sterbenden Menschen sowie deren Zugehörigen aufmerksam machen, zudem präsentiert er seine Arbeit, auch mit diesem Theaterstück, der Öffentlichkeit. Berliner Theaterspieler machen es dem Publikum einfach, sich auf das tabubesetzte Thema einzulassen. Fantasie trifft auf Realität, Humor auf Traurigkeit. Und eine Einsicht setzt sich durch: Man sollte bis zum Schluss leben, auch beim Sterben. Viele Aspekte aus der Hospizarbeit sind im Theaterstück enthalten: die Angst vor dem Sterben, aber auch die kleinen Aspekte des täglichen Lebens, die Zweifel, Hoffnungen und auch Geldfragen, die mit dem Sterben zusammenhängen. Seit 2001 gibt es den Ribnitz-Damgartener Hospizverein. Er hat mehr als 100 Mitglieder. Der Verein leistet schwer kranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen Beistand und berät zu Sterben, Tod und Trauer. Auch Beratungen zu Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten gehören zum Engagement. Ein weiteres Angebot ist das Trauercafé im Ribnitzer Begegnungszentrum, das jeden zweiten Mittwoch im Monat Trauernden einen geschützten Rahmen gibt, ihre Gefühle auszudrücken und zu verarbeiten. Kontakt:Ribnitz-Damgartener Hospiz-Verein, Lange Straße 86, 18311 Ribnitz-Damgarten. Bürosprechzeiten: Montag, 14 bis 16 Uhr, Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, und nach telefonischer Vereinbarung unter 0151 / 17 34 82 55, E-Mail: hospiz.wagner@gmx.de. Internet: www.ribnitz-damgartenerhospiz-verein.de

Veränderter Blick auf die Welt

Seit der Diagnose habe sich ihr Blick auf die Welt verändert. „Ich sehe alles mit anderen Augen, jeden Baum, jede Blume nehme ich ganz anders, viel intensiver wahr“, sagt Brigitte Linde, „ich genieße die Zeit wirklich, man weiß ja nicht, wie lange ich noch habe.“ Gerade eine positive Einstellung sei wichtig, um durch die schwere Zeit zu kommen. „Und du hast eine erstaunliche Willenskraft“, sagt Sylvia Sedat zu Brigitte Linde.

Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 77. Geburtstag. Alle Menschen, die ihr zur Seite stehen, hatte sie eingeladen. „Das war mir sehr wichtig.“ Und schon jetzt freue sie sich auf den nächsten Geburtstag. „Die Stunde kommt, das weiß jeder. Aber ich halte durch.“

Von Robert Niemeyer