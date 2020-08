Ribnitz-Damgarten

Herbst 1918 – der Widerstand innerhalb der Bevölkerung gegen den nicht enden wollenden Krieg steigert sich fühlbar täglich. Zuversicht und „Kriegszieleuphorie“ sind längst kühler Ernüchterung und bedrohlichen Existenzängsten gewichen. Gleichzeitig scheint die Gier dieses kriegerischen Furors weiter unersättlich. Genug! Am 29. Oktober beginnen die Matrosen, gegen eine Fortsetzung des Krieges zu meutern. In den folgenden Tagen pflanzt sich die revolutionäre Stimmung über das ganze Reichsgebiet fort.

Hektisch improvisierte innenpolitische Reformen kommen im Reich wie in Mecklenburg-Schwerin zu spät. Es sind verzweifelte Versuche, zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Am 4. November kündigt Großherzog Friedrich Franz IV. eine halbherzige Verfassungsreform an, über deren Umsetzung schon seit 1908 diskutiert wird. Ein Zwei-Kammer-System soll die Ständegesellschaft hinüber in die neue Zeit retten. Es findet kaum noch Gehör.

Zugverkehr zwischen Rostock und Stralsund wurde eingestellt

Um die politischen Unruhen und das revolutionäre Gedankengut zunächst aus dem Norden fernzuhalten, wird am 8. November 1918 der gesamte Personenzugverkehr zwischen Rostock und Stralsund sowie zwischen Velgast und Barth eingestellt. Davon unbeeindruckt landet in den frühen Morgenstunden des 8. November ein Flugzeug mit zwei Marinesoldaten in Ahrenshoop. Umgehend entsendet das Stralsunder Garnisonskommando „einen Offizier und mehrere Soldaten“ dorthin, um die beiden Flieger festzunehmen. Sie werden zum Verhör nach Stralsund gebracht.

Doch die revolutionären Ideen lassen sich nicht mehr aufhalten. Am Abend des 11. November trifft eine Abordnung des Warnemünder Soldatenrates mit einem Wachboot bei den Seefahrt- und Marineschülern in Wustrow ein. Es wird noch des Nachts eine Versammlung in Nordens Hotel einberufen. Vor allem die Marineschüler stimmen den Vorgaben der Abordnung zu und erhalten Instruktionen. Alles bleibt ruhig.

Friedrich Franz IV. erlangt das Heft des Handelns nicht wieder zurück. Getrieben verzichtet er schließlich schweren Herzens am 14. November als letzter deutscher Fürst auf seinen Thron. Da weilt Kaiser Wilhelm II. schon drei Tage im holländischen Exil.

Bürger diskutieren über veränderte politische Lage

Am 16. November findet im Ribnitzer Schützenhaus eine „große öffentliche Versammlung“ statt. Der Bürgerverein hat hierzu alle Männer und Frauen der Stadt „dringend“ eingeladen. Gilt es doch zu erörtern, welche Maßnahmen die gewandelte politische Lage für Ribnitz erfordert. Der Bürgerverein erwägt, einen „Volksrat“ aus der Taufe zu heben. Eine Konstruktion, damit die politische Gestaltungshoheit nicht ausschließlich bei der Arbeiterschaft und einem „Arbeiterrat“ liegt.

Einem breiter aufgestellten „Volksrat“ könnten auch Bürger und Bürgerinnen beitreten, die nicht der Arbeiterschaft angehörten. Denn auch wenn gegenwärtig kein einziger Arbeitnehmer in der Ribnitzer Stadtvertretung sitze, sei es doch unstrittig, so Stellmachermeister Schwart, dass „wir alle Männer der Arbeit seien“. Also alles nur eine Definitionsfrage? Aber selbst Schwart sieht ein, dass die „augenblickliche Macht der Arbeiterschaft“ in der Stadtvertretung Berücksichtigung finden müsse. Deshalb solle den Arbeitervertretern „freiwillig“ die Mitarbeit an der städtischen Verwaltung angeboten werden. Neuwahlen kommen für den Bürgerverein angesichts des ungewissen Zeitgeschehens gegenwärtig nicht in Betracht. Deshalb sollen die Ribnitzer Arbeiter eine noch nicht genau benannte Anzahl Stadtvertreter entsenden.

Ein anonymer Leserbrief im Stadt- und Landboten stützt die Idee eines Ribnitzer „Volksrats“. Mit einer Portion Unverständnis äußert sich der Leserbriefschreiber über das Selbstverständnis, mit dem nun die Arbeiter die politische Meinungshoheit für sich beanspruchen. Denn: „Bilden nicht die bürgerlichen Schichten und Berufsarten die zahlenmäßige Mehrheit gegenüber den organisierten Arbeitnehmern?“ In den anderen Berufsgruppen wird mindestens genauso intensiv gearbeitet. Im Leserbrief werden der Arzt, die Lehrerin, die „fleißige Hausfrau“ und der selbstständige Geschäftsmann angeführt, deren Arbeitstag nicht nach acht Stunden zu Ende sei. Ein „Arbeiterrat“ würde deren Interessen womöglich ignorieren.

Aber würden sich die Ribnitzer Arbeiter mit diesem Kompromiss zufriedengeben? Geht Ribnitz einen Sonderweg und gründet einen „Volksrat“?

