Dändorf

Am 31. Oktober 1892 formulierte der Schiffer a. D. Helmuth Christian Dade im Namen des Dändorfer Gemeindevorstandes an den Großherzog Friedrich Franz III ein Bittschreiben zur Wiedereröffnung der am 1. des Monats geschlossenen Navigationsvorbereitungsschule. Hierin bestätigt er die geringe Anzahl der Schüler. Die Ursache sah er in der schwierigen Lage der Schifffahrt, aufgrund derer „die Neigung der Jugend zum Seemannsberufe abgenommen“ hat und immer mehr Eltern veranlasst, ihre Söhne andere Berufen ergreifen zu lassen.

Rund 120 Schiffe in 50 Jahren gebaut

In einem düsteren Ausblick prophezeit er, dass Dändorf verarmen und bis zur Hälfte entvölkert würde, wenn es aufhörte, die Heimat von Kapitänen und Steuerleuten zu sein. Da Dändorf ein so trauriges Schicksal nicht verdient habe, erinnerte er den Großherzog an die Bedeutung des Dorfes für die Schifffahrt und für den Handel Mecklenburgs. Ungefähr 120 Schiffe seien in den letzten 50 Jahren auf Bestreben seiner Einwohner und zum großen Teil von deren Geld gebaut oder angekauft worden.

Diese wurden von Dändorfer Kapitänen mit Umsicht und bewährter Tüchtigkeit durch alle Meere der Erde geführt, „oft unter den größten Gefahren, wie die nicht geringe Anzahl von Witwen und Waisen und den um Söhne trauernden Eltern bezeugt“. Damit Dändorf dem aufgezeigten Schicksal entgeht, so schrieb der Kapitän weiter, sei der Erhalt der hiesigen Vorbereitungsschule ein geeignetes Mittel, damit die Dändorfer Jugend sich künftig wieder mehr dem Seemannsberufe zuwende.

Aber auch dieser Brief änderte nichts. Knapp zehn Jahre später – Dändorf ist zwar nicht entvölkert, aber die Zahl der Einwohner ist um ca. 12 Prozent auf 279 (Stand 1.12.1900) zurückgegangen – startete Dade einen wohl letzten Versuch.

Dorf wurde durch Schulschließung schwer geschädigt

Im Oktober 1901 bat er mit einem Schreiben an das Hohe Ministerium zu Schwerin, Abteilung für Unterrichtsangelegenheiten, um die Wiedereinrichtung der Navigationsvorbereitungsschule in Dändorf. Darin stellte er dar, dass durch die Schließung der Schule das Dorf schwer geschädigt worden sei. Auch habe mittlerweile der „alte Eifer der Jugend zur Seefahrt“ nachgelassen und die Mehrzahl der konfirmierten Knaben würde sich anderen Berufen zuwenden. Dies sei sehr zum Schaden des Ortes, da die Hauptquelle des Wohles nur die Seefahrt sein kann. Er bedauerte auch, dass das Bewusstsein, dass Dändorf ein Schifferdorf sei und bleiben müsse, mit Aufhebung der Navigationsvorbereitungsschule mehr und mehr verloren gehe. Der Besuch der Dierhäger Vorschule stellte für ihn keine Alternative dar.

Nur eine Schule im Ort mit einer den aktuellen Verhältnissen angepassten Organisation könnte den alten seemännischen Geist wieder wecken. Dann, so hoffte er, würde der Schulbesuch wieder allgemein werden und das Beispiel und der Erfolg Einzelner würde bald wieder die ganze männliche Jugend dem Seemannsberuf zuführen – und ein neues Aufblühen des Dorfes wäre gegeben. Erhebliche Kosten und Schwierigkeiten zur Wiedereinrichtung sah er nicht. Lehrkräfte seien vor Ort und im neuen Schulhaus sei ausreichend Platz. Lehrmittel wären von der früheren Vorschule vorhanden, im Übrigen müsse die Wustrower Navigationsschule welche freigegeben.

Aber die Zeit war endgültig eine andere geworden. Eine Wiedereinrichtung der Schule erfolgte nicht. Auch die Dierhäger Vorbereitungsschule schloss einige Jahre später ihre Türen für immer.

Blitz schlug in Bauernhaus ein

Das Bauernhaus, welches einst die Dändorfer Navigationsvorbereitungsschule beherbergt hatte, stand dagegen noch viele Jahrzehnte. Bis an einem Samstagabend im August 1985 der Blitz in den First des alten rohrgedeckten Hauses einschlug und ihn in Brand setzte. Innerhalb kürzester Zeit brannte das Hauptgebäude nieder. Ein Neuaufbau erfolgte nicht.

Aufgrund der großen Bedeutung dieser Schule für die Entwicklung Dändorfs zum Schifferdorf wird der Standort demnächst in den Geschichtspfad des Ostseebades Dierhagen aufgenommen. Vor Ort wird dann eine Granitstele mit einer Hinweistafel erinnern.

Von Guido Keil