Barth

Seit Monaten darf die gebürtige Bartherin Melanie Ziese ihre Modeboutique „Pink Lady“ in Graal-Müritz aufgrund der Corona-Pandemie nicht öffnen. Der Laden ist voll mit Ware aus der Wintersaison, neue bereits bestellt beziehungsweise wartet darauf, ausgepackt zu werden. Corona-Hilfen bekomme sie nicht, berichtet die Mutter zweier kleiner Kinder. Dem gegenüber stünden die monatlichen Kosten wie Miete und Strom.

Melanie Ziese ist in der Vinetastadt aufgewachsen. Ein wenig neidisch hat sie vor etwas mehr als einer Woche auf ihren Heimatlandkreis Vorpommern-Rügen geschaut – als beschlossen worden ist, dass Einzelhandelsgeschäfte in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wieder öffnen dürfen. Denn während in Graal-Müritz im Landkreis Rostock nach aktuellen Regeln der Landesregierung lediglich nach vorheriger Terminabsprache geshoppt werden darf, sind seit dem 8. März Einkaufsbummel in Vorpommern-Rügen beinahe ohne Einschränkungen möglich.

„Ich habe mich jetzt per Click-and-collect lange über Wasser gehalten, also indem ich meine Waren auf Bestellung den Kunden an der Tür überreicht habe. Abgesehen davon, dass das nur wenige Kunden nutzen, fehlen natürlich auch die Touristen“, beschreibt sie ihre Situation. Kurzerhand entscheidet sich also die quirlige Frau, ein zweites Geschäft in ihrer Heimatstadt zu eröffnen. „Seit Monaten habe ich keine beziehungsweise kaum Einnahmen. Irgendetwas musste ich tun“, sagt sie.

Seit Monaten bestreitet die Familie den Lebensunterhalt vom Einkommen ihres Mannes. Nachdem die Entscheidung für einen Laden in Barth gefallen ist, macht sie sich sofort auf die Suche nach geeigneten Räumen. „Ich habe hier in Barth noch einige Bekannte. Durch sie bin ich auf die einstige Bar im Keller am Markt 2 aufmerksam geworden“, erzählt Melanie Ziese. Und tatsächlich ist diese auch zu vermieten.

So geht Ladenöffnung innerhalb von sieben Tagen

Die junge Unternehmerin, die sich in Graal-Müritz mit Café und Cocktailbar ein zweites Standbein aufgebaut hat, das seit Monaten ebenfalls lediglich Kosten verursacht, muss nicht lange überlegen. „Ich habe sofort zugesagt“, erzählt sie. Auch, weil der Vermieter ihr zugesichert hat, den Mietvertrag jederzeit wieder kündigen zu können.

Das ist jetzt etwas mehr als eine Woche her. Seit Montag ist ihre Modeboutique „Pink Lady – Outlet“ in der ehemaligen Bar am Markt in Barth geöffnet. „Ich glaube, so schnell hat noch nie jemand ein Geschäft eröffnet“, sagt sie und lacht. Innerhalb von einer Woche wuppt die 36-Jährige den kleinen Umbau, der in den Kellerräumen vonnöten ist, den Behördenkram und transportiert Kleiderpuppen, Jacken, Kleider, Shirts, Schuhe und vieles mehr nach Barth, räumt ihre neuen Geschäftsräume ein. „Zu vergleichen mit meiner Boutique in Graal-Müritz ist dies hier natürlich nicht. Aber ich bin glücklich, Kunden empfangen und im Landen beraten zu können“, schwärmt sie.

Boutique in Barth zunächst ein Übergangslösung

Beinahe täglich pendelt sie nun die rund 50 Kilometer zwischen dem Ostseeheilbad Graal-Müritz, wo sie ihre Boutique direkt an der Seebrücke hat, und der Vinetastadt. Unterstützung bekommt sie von ihrer Mutti Heike Anskeit, die sie auf Zuverdienstbasis eingestellt hat. Ihre beiden Angestellten in Graal-Müritz seien in Kurzarbeit. Ihnen stocke sie das Kurzarbeitergeld auf. „Schließlich haben auch sie ihre Ausgaben“, begründet sie.

In Barth möchte die 36-Jährige nun zunächst ihren vorhandenen Warenbestand aus ihrem Graal-Müritzer Geschäft an die Frau bringen – zu reduzierten Preisen. „Ich führe außergewöhnliche Damenmode aus verschiedensten Ländern bis Größe 50“, wirbt sie. Zunächst sieht sie ihre Boutique in Barth als Übergangslösung. „Aber wenn es gut läuft, bleibe ich vielleicht ja auch“, sagt sie abschließend.

