Urkunde für Ribnitz-Damgartens beliebtesten Dönerladen

Ribnitz-Damgarten

Für den Sprung nach ganz oben auf das Treppchen hat es am Ende zwar nicht gereicht, als Erinnerung an den Sieg bei der Wahl zum beliebtesten Dönerladen der Region Ribnitz-Damgarten gab es für Mehmet Okatan, Inhaber des Euro Grills in der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten, nun eine Urkunde, die Robert Niemeyer, Leiter der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten, am Freitag überreichte. Der Euro Grill hatte bei der Online-Abstimmung zum beliebtesten Dönerladen in der Region Ribnitz-Damgarten die meisten Stimmen bekommen. In der finalen Abstimmung reichte es am Ende nicht für den Sieg. Beliebtester Dönerladen Mecklenburg-Vorpommerns wurde „Zum Imbiss Eck“ von Jens Henschel in Grimmen.

Dennoch freute sich Mehmet Okatan über die Urkunde, die an der Verkaufstheke einen prominenten Platz finden soll.

Die Freude hielt sich am Freitag jedoch in Stück weit in Grenzen. Denn in der Nacht zuvor war in den Euro Grill eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hatten bislang unbekannte Täter die automatische Eingangstür gewaltsam geöffnet. In der Folge brachen sie die Spielautomaten im Verkaufsraum auf. Dabei erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitagmorgen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich im Ribnitz-Damgartener Polizeirevier unter Telefon 03821/8750 melden.

Von Edwin Sternkiker/ Robert Niemeyer