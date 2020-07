Urlaub in Corona-Zeiten: Darum reisen diese Menschen nach Vorpommern

Ribnitz-Damgarten/Zinnowitz

„Sommer, Sonne, Sonnenbrand – Kleckerburg im Kieselsand“, sang einst die Band Possenspiel über das Urlaubsvergnügen an der Ostsee. Das gilt immer noch – aber in diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles ein wenig anders.

Lesen Sie hier, wie Familien ihre schönste Zeit des Jahres an der vorpommerschen Ostseeküste erleben.

Familie Krogge / Jesse aus Potsdam : „Wir fühlen uns sicher“

Nicht für jeden fällt der diesjährige Sommerurlaub flach. Nicol Krogge und ihr Partner Sebastian Jesse sind gemeinsam mit ihren Kindern Jonas und Johanna in den bereits seit Februar gebuchten Urlaub auf die Insel Usedom gefahren. Sie sind ohne Sorge angereist.

„Wir sind erst seit letztem Wochenende in unserer Ahlbecker Ferienwohnung. Die vergangenen Tage haben wir ganz entspannt am Strand der Kaiserbäder verbracht“, erzählt Nicol Krogge. „Am Strand haben wir genug Platz. Wir fühlen uns sicher und keineswegs eingeschränkt.“ Für die sechsjährige Johanna ist der Urlaub in Corona-Zeiten so wie immer. Sie bekomme das kaum mit, meint die Mutter. „Einschränkungen wegen der Pandemie spürt man hier kaum.“

Erholen sich für einige Tage in den Kaiserbädern: Sebastian Jesse (39), Jonas (3), Johanna (6) und Nicol Krogge (34) aus Potsdam. Quelle: Karoline Ploetz

„An die Mundschutzpflicht beim Einkaufen, ob im Discounter oder Geschäften, haben wir uns längst gewöhnt.“ Wegen der Corona-Krise wollen die Potsdamer allerdings auf Aktivitäten in Räumen so gut wie verzichten.

Familie Frödrich/ Geißler aus Meißen : Stammgäste im Stralsunder Ozeaneum

Ein Touristenmagnet ist für Stralsund das Ozeaneum. Fast über die gesamte Hafeninsel stehen besonders an kühlen Sommertagen die Besucher vor dem Gebäude an. Siegfried Köth ist extra für einen Besuch von Rostock nach Stralsund gekommen. „Ich habe lange nicht so eine Schlange gesehen“, sagt er. „Wir waren früher schon öfter in Stralsund, aber das letzte Mal ist auch schon eine ganze Weile her.“

Sven Frödrich und Romi Geißler mit ihrem Sohn Emil vor dem Stralsunder Ozeaneum. Quelle: Arne Lehmann

Stammgäste sind dagegen Sven Frödrich und Romi Geißler mit ihrem Sohn Emil. Regelmäßig reisen die drei aus Meißen in die Hansestadt, entweder als Tagesausflug oder gleich für eine ganze Woche. „Das ist eine schöne Stadt, gemütlich, nicht zu überlaufen“, sagt der Sachse. „Die kleineren Museen, Stadtrundfahrt, sowas haben wir alles schon gemacht.“ Gespannt sei er aber auf die Eröffnung des Meeresmuseums nach der Umgestaltung. Aktuell sind sie auf Rügen, ein Abstecher nach Stralsund darf aber nicht fehlen.

Das gilt auch für Sebastian Brüning und seine Familie. Sie kommen häufig aus Berlin in den Norden. „Wir mögen generell die Ostsee und da bietet sich das meistens an“, erklärt er. Im Ozeaneum seien sie aber noch nicht gewesen. Das wollten sie nun nachholen.

Familie Kälberer aus Ulm : „Alles ein bisschen weniger unbeschwert als sonst“

Familie Kälberer ist nach einer Zwischenübernachtung in Potsdam auf der Insel Rügen eingetroffen und hat ihre Ferienwohnung in Lauterbach bei Putbus bezogen. Für die Fahrt von ihrem Heimatort Ulm in Baden-Württemberg haben Marielene (31), Michael (32) und der elf Monate alte Matteo knapp acht Stunden gebraucht.

Marielene und Michael Kälberer mit dem kleinen Matteo auf dem Spielplatz vor ihrer Ferienunterkunft in Lauterbach auf Rügen. Quelle: Christa Driest

Eigentlich war geplant, vor dem Inselurlaub an einer Hochzeit in Hamburg teilzunehmen, die aber coronabedingt ausfiel. Da sie die Unterkunft in Lauterbach aber bereits im Jahr zuvor gebucht hatten, traten die Kälberers die Reise dennoch an. „Ich habe als Kind mit meiner Familie auf Rügen Urlaub gemacht und schöne Erinnerungen daran“, erzählt Marielene.

Zum Urlaub in Zeiten der Corona-Pandemie meint das Paar: „Es gibt eigentlich wenig Einschränkungen, alles ist nur eben ein bisschen weniger unbeschwert als sonst, weil manches beachtetet werden muss.“ Sich selbst und andere schützen die Urlauber aus dem Süden Deutschlands dadurch, dass sie sehr konsequent Masken tragen. „Und natürlich den Mindestabstand einhalten – darauf wird zu Hause stärker geachtet als hier“, ist Michael Kälberer aufgefallen.

Familie Nitzsche aus Chemnitz : „Der Urlaub ist überraschend angenehm“

Familie Nitzsche aus Chemnitz konnte wie gehabt auch dieses Jahr in den geplanten Sommerurlaub nach Heringsdorf auf Usedom reisen. Seit acht Jahren schon beziehen Anne Nitzsche und ihr Mann mit Kindern und Großeltern gemeinsam eine Ferienwohnung in der Sommerzeit. „Hier können wir einen schönen Urlaub mit Oma, Opa und den Kindern verbringen“, erzählt Anne Nitzsche.

Familie Nitzsche verbringt ihren Urlaub auf Usedom. Quelle: Karoline Ploetz

Auf dem Plan stehen natürlich der Strand mit häufigem Baden in der Ostsee, Radtouren oder Ausflüge nach Peenemünde. „Der Urlaub ist überraschend angenehm. Wir vermissen eigentlich nichts. Was uns ein bisschen fehlt, sind die Auftritte in den Konzertmuscheln und die Kinderveranstaltungen“, sagt die 40-Jährige. Von Corona bekommen sie hier nicht viel mit.

„Wir schützen uns natürlich in den öffentlichen Bereichen, wo die Maskenpflicht vorgeschrieben ist. Es ist kein Problem, dass wir beispielsweise im Eingangsbereich der Ostseetherme einen Mundschutz tragen müssen“, sagt die 65-jährige Regina Nitzsche.

Die Schroedters aus Ludwigshafen :„ Greifswald hat uns noch gefehlt“

Seit mehr als 20 Jahren ist die Ostsee das Urlaubsziel von Dorothe und Martin Schroedter. Somit stand bereits im August des vergangenen Jahres fest, wohin es im Jahr 2020 gehen soll: „Unsere Unterkunft haben wir in Bansin auf Usedom“, erklärt die 55-Jährige. „Hier in Greifswald machen wir einen Tagesausflug, da diese die letzte größere Stadt war, die uns noch gefehlt hat.“

Martin Schroedter in Greifswald. Quelle: Christin Lachmann

Angereist ist das Ehepaar aus der Nähe von Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Mit im Gepäck befinden sich rund 20 Mund-Nasen-Bedeckungen zum regelmäßigen Wechseln, wie Martin Schroedter sagt. „Wir kommen aus einem Bundesland, in dem die Regeln recht streng sind. Manchmal ist es dann schon komisch, dass es hier lockerer ist“, beschreibt Dorothe Schroedter.

Dorothe Schroedter in Greifswald. Quelle: Christin Lachmann

Ihr Mann geht davon aus, dass die bislang geringen Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern zum Vergleich mit anderen Bundesländern auch für einen lockeren Umgang mit den Corona-Regelungen in der Bevölkerung sorgen. Dennoch fühle sich das Paar in seinem Urlaub wohl und verbringe die Zeit hauptsächlich mit Outdoor-Aktivitäten wie Fahrradtouren.

Von Karoline Ploetz, Arne Lehmann, Christa Driest, Lena-Marie Walter