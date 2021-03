Born

Normalerweise vermietet Ute Rentmeister in Born nur ihre zwei Ferienwohnungen. Und das in der Regel recht erfolgreich. Im Augenblick aber könnte sie dort wohl ein ganzes Bürohaus füllen, und zwar mit arbeitswütigen Dienstreisenden.

Seit Jahresbeginn erreichen die Berlinerin immer mehr Anfragen von Menschen aus der ganzen Republik, die aus beruflichen Gründen unbedingt und mindestens ein Wochenende auf der Halbinsel verbringen „müssen“. Viele versuchen, die Regeln maximal auszureizen – manchmal auch zu sehr, wie der Fall einer geräumten Ferienwohnung in Zingst gezeigt hat.

Zur Erklärung: Touristische Reisen sind aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor untersagt. Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, also auch auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, ist eigentlich nicht möglich. Erlaubt sind allerdings geschäftliche Unterbringungen in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen. Ein „Schlupfloch“, das so mancher ausnutzen will, wie Ute Rentmeister weiß.

Transfergespräche für die Bundesliga

„Zu Hause geht das einfach nicht,“ erklärte demnach ein Pärchen, das sein verordnetes Homeoffice in ein Ferienhaus verlegen wollte. Diese Begründung sei die eher „einfache“ Variante, so Ute Rentmeister. Schon spannender klang diese Erklärung: „Mein Mann muss für die Bundesliga Transfergespräche führen,“ lautete die Anfrage für die rein beruflich bedingte Buchung in Born. Ute Rentmeister blieb skeptisch.

Und das auch, als sich eine fünfköpfige Familie mit Kind und Kegel anmeldete: „Urlaub? Nein, im Gegenteil, wir schreiben an einem Familienreiseführer!“ Dabei ist ein großer Teil skurriler Anfragen, wie „ich möchte ja nur Ihre Sauna mieten, das Haus drumherum ist halt inklusive“, schon herausgefiltert worden.

Rentmeister bietet ihre Wohnungen vor allem über Agenturen an und fühlt sich dort gut betreut, denn immer wieder neue Verordnungen zu lesen und umzusetzen sei ja auch eine Herausforderung. Ihre Nachbarin und Vermieterkollegin musste sich dagegen selbst mit der Frage auseinandersetzen, ob Schleswig-Holsteiner für eine Eigentümerversammlung wirklich auf den Darß reisen müssen.

Während der Potsdamer Galerist tatsächlich zwei Nächte auf der Halbinsel bleiben darf, um mit einem internationalen Künstler zu sprechen, wenn er entsprechend viele Termine und Treffen belegen kann, dürfen sich Ehegatten von Patienten der Rehakliniken nicht in der Nähe einmieten. Manche fahren dann Hunderte Kilometer, um ihre Partner zu besuchen, bedauert die Berlinerin, die als Eigentümerin ihre Borner Wohnungen vor Ort in Ordnung halten kann.

Drei Wochen Homeoffice mit Kindern und Hund

Auch in Ahrenshoop mussten viele Buchungen storniert werden. „Dann machen wir eine Dienstreise daraus,“ wehrte sich ein Pärchen vergeblich mit seinen beruflichen Qualifikationen. Der IT-Experte wollte das Computersystem im Künstlerdorf tunen, die Therapeutin den Bewegungsapparat der Nutzer. Wenigstens ein Hochzeitspaar hatte Glück und eine behördliche Genehmigung für zwei Übernachtungen bekommen.

Eher ruhig scheint es in Wieck und Zingst zuzugehen, die meisten Buchungen wurden zurückgenommen, für beruflich bedingte Aufenthalte werden Belege gefordert, so die kommunalen Touristiker. Auf Belege wartet man auch in Prerow. „Bei uns wurde eine Dienstreise für zwei Erwachsene und – weil die natürlich nicht allein zu Hause bleiben können – zwei Kinder gebucht. Ich habe um eine Begründung des Arbeitgebers gebeten, bisher aber noch keine Antwort“, erzählt eine dortige Gastgeberin. Die Buchung „drei Wochen Homeoffice mit Kindern und Hund“ hatte sie gar nicht erst angenommen und auch bei der „Buchrecherche“ hatte sie kein gutes Gefühl. „So eine Ablehnung tut auch uns weh, wir hätten die Gäste gern hier begrüßt, aber wir halten uns an die Regeln.“

Das sei die Misere der Vermieter, bestätigt Ute Rentmeister: „Wir wollen gern Gastgeber sein, dürfen aber nicht, das ist besonders schwierig für diejenigen, die auf die Einnahmen angewiesen sind.“ Auch die Berlinerin schmerzen der finanzielle Verlust und die Enttäuschung der potenziellen Gäste, dennoch kann sie der Situation auch etwas Tröstendes abgewinnen: „Die Leute waren supernett, wir haben auch gelacht und der Einfallsreichtum der Interessenten hat uns schon beeindruckt und gerührt.“

Von Susanne Retzlaff