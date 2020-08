Ribnitz-Damgarten

Die Gebühren für Wohnmobil- und Caravan-Stellplätze in Ribnitz-Damgarten sollen deutlich steigen. Der Finanzausschuss der Stadtvertretung hat einer entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung jetzt zugestimmt. Am 19. August beschäftigt sich die Stadtvertretung selbst mit dem Thema. Stimmt auch sie dem Verwaltungsvorschlag zu, werden die Stellplatzgebühren ab dem kommenden Jahr teurer.

Hohe Nachfrage im Corona-Sommer

„Ich finde es gut und richtig, die Gebühren zu erhöhen“, sagte Frank Kasch ( Die Linke), Vorsitzender des Finanzausschusses. Die Stellplätze der Bernsteinstadt seien attraktiv und würden sich durch eine gute Infrastruktur auszeichnen. Dieser Sommer zeige zudem, dass die Nachfrage nach den Plätzen sehr hoch sei. „Im Prinzip ist das eine Anpassung der Gebühren an den Durchschnitt der Region“, sagte Ausschussmitglied Heike Völschow ( Die Linke).

In der Tat sei die Nachfrage nach Wohnmobilurlaub in diesem Jahr stark gestiegen, erklärte Silke Kunz, Leiterin des Büros für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing. Teilweise waren und sind in diesem Sommer die Campingplätze in der Region ausgebucht. Auch die Stellplätze in Ribnitz reichten nicht mehr aus.

30 000 Euro Mehreinnahmen

Eigentlich sollte die Erhöhung der Gebühren bereits in diesem Jahr erfolgen. Allerdings könnten die Automaten frühestens im September umgestellt werden. Deshalb habe sich die Verwaltung dazu entschieden, dass die neuen Gebühren erst ab dem 1. Januar 2021 gelten. Etwa 40 000 Euro nimmt die Stadt bislang pro Jahr über die Wohnmobilstellplätze ein. Mit der Gebührenerhöhung werden es knapp 30 000 Euro mehr sein, so die Schätzung.

Eine Übernachtung auf einem Wohnmobil- bzw. Caravan-Stellplatz kostet künftig somit auf allen Plätzen 20 Euro. Noch kostet eine Übernachtung auf dem Platz am Ribnitzer Hafen 13 Euro, auf dem Stellplatz Gänsewiese und Festplatz 11 Euro. Zum Vergleich: In Dierhagen kostet eine Übernachtung ebenfalls 20 Euro, in Ahrenshoop 30 Euro und in Graal-Müritz derzeit 18 Euro.

Auch Silke Kunz meint, dass der neue Preis auch wegen der Infrastruktur der Plätze gerechtfertigt ist. „In diesem Jahr haben wir sogar noch mal investiert“, so Kunz. Im Bereich der Gänsewiese gibt es nun freies W-Lan sowie weitere Stromsäulen und eine neue Wasserentnahmestelle. 2018 und 2019 verzeichnete die Stadt auf den Wohnmobilstellplätzen der Stadt rund 3700 Übernachtungen.

Von Robert Niemeyer