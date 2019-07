Zingst

In ihrem „Paradies auf Erden“ solle alles so bleiben, wie es ist – in erster Linie der 58-jährige Matthias Grimm, dortiger Leiter seit zwölf Jahren. So wünschen es sich Stammgäste vom Zingsthof. Anders sieht es der Träger, die Berliner Stadtmission: Sie will die Leitung ab Anfang Oktober neu besetzen.

Damit wollen sich viele Gäste nicht abfinden. Innerhalb einer Woche sammelten sie knapp 200 Unterschriften, die sie heute der Sozialministerin Stefanie Drese vorzeigen wollen. Diese besucht den Zingsthof, auf dem Familien mit besonderen Belastungen – ob kinderreich, einkommensschwach oder mit Behinderung – preiswert Urlaub machen.

Furcht vor Kommerzialisierung

„Herr Grimm hängt es selber nicht an die große Glocke. Erst wenn Gäste nachfragen, sagt er, dass er gehen muss“, betont die Sonderpädagogin Alexandra Rothaug. Sie kommt zum vierten Mal mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern aus Erkner. Sie kann sich nicht vorstellen, wer sonst „mit so viel Herz wie Herr und Frau Grimm hier einsteigen könnte“.

„Es droht Kommerzialisierung und Konsumdruck“, prangert Frank Wegner an. „Mit Süßwarenautomaten, Fernsehern zum Ausleihen, festem Internet, sinnlosen Umbauten – und am Ende Preiserhöhungen“. Der Berufsschullehrer verbrachte schon mindestens zehn Sommerurlaube mit seiner Familie in einem der kleinen Ferienhäuser. „Was soll besser werden? Der Hof ist gut belegt, die Kinder lieben ihn, wir lieben ihn – und Herr Grimm ist das Gesicht des Ortes“.

Refugium für kinderreiche Familien

Gäste wehren sich gegen einen Wechsel in der Leitung des Zingsthofs. Quelle: Alexandra Engel

„ Grimms seelsorgerische Ader und die einfache Tiefe seiner Andachten in der Bonhoeffer-Kapelle sind die Quintessenz des Hofes“, erklärt Martin Müller, Stammgast seit zwölf Jahren. Der Krankenpfleger, seine Frau und ihre neun Kinder empfinden den Ort als ein „Refugium“ für kinderreiche Familien bundesweit. Er wisse nicht, wo er sonst Urlaub für die ganze Familie bezahlen könnte. Öfters kommt seine Schwiegermutter, Heidi Hedwig, mit. Sie übernachtet im Hauptgebäude. „Es wird teurer“, fürchtet die Rentnerin. „Ich werde es mir nicht mehr leisten können“. Sie erinnert sich, wie Herr Grimm sie im Krankenhaus besuchte, als sie sich das Handgelenk gebrochen hatte: „Ihm liegen die Menschen wirklich am Herzen“.

Sogar der evangelische Kirchengemeinderat von Zingst teilte sein „Bedauern“ mit. Grimms Wirken habe dem Motto der Berliner Stadtmission, „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn“ entsprochen. So steht es auch auf einem der Häuser vom Zingsthof bemalt. „Ohne Grimm können sie es gleich mit ,Gewinnmaximierung – unsere Devise’ übertünchen“, unkt Wegner.

Zingsthof soll geistlicher Ort bleiben

„Unsere Zielgruppen werden einkommensschwache und kinderreiche Familien bleiben“, versichert Reinhard Behrens von der Berliner Stadtmission. In den vergangenen Jahren habe es schon regelmäßig leichte Preiserhöhungen wegen leicht steigender Kosten gegeben. Ähnlich werde es in Zukunft sein. Herr Grimm und seine Frau seien nicht gekündigt. Die Berliner Stadtmission suche einen anderen Einsatzort für sie. Über die betrieblichen Gründe ihrer Versetzung möchte er nicht sprechen. Er schätze Herrn Grimm sehr für seine seelsorgerische Stärke. Aber auch vor ihm sei der Zingsthof ein geistlicher Ort der Ruhe und der Begegnung gewesen. Das werde er auch bleiben.

„Wir schauen uns selber schon um“, sagt Matthias Grimm. „Ich bin traurig, die Ostsee verlassen zu müssen - und gleichzeitig glücklich über all die Zeichen von Solidarität“. Als gebürtiger Sachse erlebe er die letzten Wochen am Meer besonders intensiv. Er hoffe, sein Nachfolger möge für die langjährigen Gäste gut weiter sorgen.

Geneviève Hesse