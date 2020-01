Pommern

Vor 300 Jahren wurde Vorpommern südlich der Peene inklusive Usedom und Wollin preußisch. Hinterpommern war das schon 1648 geworden. An die Inbesitznahme Stettins durch den preußischen König Friedrich Wilhelm I. erinnert eine Inschrift am dortigen Berliner Tor.

Die Schweden erhielten mit dem Frieden von Stockholm vom Februar 1720 eine Entschädigung von zwei Millionen Taler für den Verlust eines Teils von Vorpommern. So hatte es schon ein Vorvertrag von 1719 bestimmt. Die preußischen Truppen standen zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren im Land.

Reorganisierung der Verwaltung

Der neue Landesherr König Friedrich Wilhelm I. (siehe Beitrag auf dieser Seite) bemühte sich nach Einschätzung von Martin Schoebel energisch und mit Erfolg um eine Verbesserung und sparsamere Verwaltung sowie eine Belebung der Wirtschaft in dem hinzugewonnenen Landesteil. Überflüssige Stellen wurden eingespart, verbliebene Positionen mit qualifizierten Bewerbern besetzt.

Gegen die Macht der Stände

Wie Dirk Schleinert in seiner Geschichte Usedoms schreibt, hatte der neue Landesherr zwar den Landständen, den Städten und dem Adel, den Erhalt ihrer Privilegien im Frieden von Stockholm zugesichert. Er scherte sich aber nicht darum. Wie Schleinert ausführt, antwortete der König auf Beschwerden der vorpommerschen Städte wegen Verletzungen ihrer Privilegien vom Januar 1720 erst am 10. Juni 1721, dass „er sich durch diese zum ,höchsten skandalisiret’ fühle, so, daß kein Landesherr über dergleichen Prätentiones (Anmaßungen) sich mit seinen Unterthanen einlassen könne.“ Der preußische Staat kontrollierte nun weit stärker die Städte und deren Verwaltung.

Denkmal für Friedrich Wilhelm I. auf Rügen Quelle: Burwitz Udo

Im bei Schweden verbliebenen Teil Vorpommerns gelang es der Landesherrschaft auch in der Folgezeit nicht, die Macht der Landstände zu brechen.

Friedrich Wilhelm I. nahm aber auch Rücksicht auf die Verhältnisse, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten schwedischer Herrschaft in diesem Teil Vorpommerns herausgebildet hatten bzw. zeigte sich nicht in vollem Umfang erfolgreich. Der König hatte 1717 in Hinterpommern die Allodifikation, die Überführung der Lehngüter in volles Eigentum, angeordnet. Aber der Erfolg im neu hinzugewonnenen Teil Vorpommerns war in dieser Sache mäßig.

Anklam und Wolgast wurden Grenzstädte

Mit dem Friedensschluss wurden das bei Schweden verbleibende Wolgast ebenso wie das nun zu Preußen gehörende Anklam Grenzstädte. Zuvor zum landesherrlichen Amt Wolgast gehörende Besitzungen auf der Insel Usedom wurden nun Teil des Amtes Pudagla.

Der Stettiner Handel wurde indes durch die neue Grenzziehung erschwert, denn größere Schiffe konnten damals nur durch den Peenestrom zur Odermetropole gelangen. Die dortigen Zollstellen gehörten den Schweden. Eine Alternative wurde gesucht. Die Dievenow, vor allem aber die Swine kamen dafür in Frage. Allerdings waren die Bemühungen erst unter Friedrich Wilhelm I. Sohn und Nachfolger Friedrich II. erfolgreich.

Das historische Rathaus von Wolgast auf einer um 1915 erschienenen Postkarte. Die Stadt lag nun an der Grenze zu Preußen Quelle: Archiv Tom Schröter

Von eob