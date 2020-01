VVR-Chef kritisiert Streik der Busfahrer

Ribnitz-Damgarten

Den einen oder anderen hatte es schließlich doch erwischt. So wie Marco Schulz. Er war aus Anklam mit dem Zug nach Ribnitz-Damgarten gereist und wartete am Donnerstagmorgen vergeblich auf einen Bus. „Ich habe nichts von dem Streik mitbekommen“, sagte Schulz, der sich schließlich zu Fuß auf den Weg zum Bodden-Center machen musste. Auch die Ribnitzerin Dagmar Kroll musste wieder nach Hause. Eigentlich wollte sie nur mit dem Bus nach Damgarten zum Arzt. Doch der Bus kam nicht. „Ich verstehe die Busfahrer. Aber wenn man auf den Bus angewiesen ist, wird es schwierig. Ein Taxi ist zu teuer“, sagte die 58-Jährige.

„Das Angebot war nicht ausreichend“

Zum zweiten Mal haben die Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen für höhere Löhne gestreikt. Abermals versammelten sich etwa 25 Busfahrer am VVR-Betriebshof im Gewerbegebiet Ribnitz West. Weitere Busfahrer streikten vor dem Barther Betriebshof. „Unser Signal ist nicht erhört worden. Das Angebot der Arbeitgeber war nicht ausreichend“, sagte Andreas Junk, Betriebsratsvorsitzender der VVR im Bereich Nordvorpommern.

Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte in der zweiten Tarifrunde am Freitag für dieses Jahr ein Lohnplus von 60 Euro monatlich angeboten und in den kommenden zwei Jahren ein Plus von 1,5 Prozent – im Jahr 2021 – und zwei Prozent im Jahr 2022. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert die Anhebung des Stundenlohns um 2,06 Euro, das wäre ein Plus von etwa 15 Prozent. Außerdem soll der Lohn pauschal um 100 Euro pro Monat erhöht werden.

Am Donnerstag streikten die Busfahrer den ganzen Tag. Eine Woche zuvor hatten sie die Arbeit für vier Stunden niedergelegt. „Wir wollten ein noch deutlicheres Signal setzen“, so Andreas Junk in Ribnitz. „Wir sind breit und gut aufgestellt“, sagte er.

„Forderungen unrealistisch“

Zuletzt hatte er auf die mangelnde Attraktivität des Berufs des Busfahrers hingewiesen. Gleichzeitig drohen in den kommenden Jahren Nachwuchsprobleme. Laut Junk gehen bis 2030 30 der derzeit 60 Busfahrer, die für die VVR im Bereich Nordvorpommern unterwegs sind, in Rente. „Wir brauchen bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Beides haben wir derzeit nicht“, so der Betriebsratsvorsitzende.

Kritische Töne kommen dagegen vonseiten der Arbeitgeber. Ulrich Sehl, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, sagte: „Unter wirtschaftlichen Aspekten ist die geforderte Erhöhung unrealistisch. Dafür kann ich kein Verständnis haben.“ Zu solch einem frühen Zeitpunkt der Tarifverhandlungen sei ein Warnstreik unangemessen. Besonders den Schülerverkehr hätte es hart getroffen.

Am späten Mittwochnachmittag wurde die Information veröffentlicht, dass am Donnerstag gestreikt wird. Am kommenden Dienstag werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt.

Von Robert Niemeyer