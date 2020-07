VW T6 in Zingst gestohlen

Zingst

Ein 47-Jähriger hat am Donnerstag bei der Polizei den Diebstahl seines VW T6 Multivans in Zingst angezeigt. Das schwarze Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-AG5 ist mutmaßlich zwischen Mittwochabend 23 Uhr und Donnerstagmorgen 6.45 Uhr entwendet worden.

Etwa 30000 Euro Schaden

Es war zum Tatzeitpunkt in der Straße Hängerende in Zingst abgestellt. Schaden: circa 30 000 Euro. Wer das gestohlene Auto gesehen hat oder sonstige Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ