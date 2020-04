Valentina Lengord aus Barth: Dem Norden bleibe ich treu

Barth

Valentina Lengord lebt seit Juli vergangenen Jahres in Barth und arbeitet als Einzelhandelskauffrau. „Es ist eine ruhige und schöne Stadt“, sagt die 23-Jährige. Manchmal allerdings etwas zu ruhig. „Ich muss bis 19 Uhr arbeiten und danach ist hier nicht mehr viel los. Das ist ein bisschen schade.“ Zuvor hat die gebürtige Brandenburgerin ein Jahr in Rostock gelebt. Doch aus beruflichen Gründen musste sie umziehen.

Denn die 23-Jährige macht eine dreijährige Weiterbildung und nimmt am Abiturientenprogramm Handelsfachwirt teil. Für ein Jahr bleibt sie an einem Standort und wechselt dann. „In meinem ersten Jahr hab ich in Güstrow gearbeitet und in Rostock gewohnt“, berichtet die Einzelhandelskauffrau. Im Norden möchte die Brandenburgerin aber auf jeden Fall auch nach ihrer Weiterbildung bleiben. „Hier ist es einfach am schönsten.“ In ihrer Freizeit fährt sie am liebsten an die Ostsee. „Hier kann ich abschalten und genieße die Ruhe.“

Von Anika Wenning