Vandalismus: Unbekannte beschädigen Audi in Bad Sülze

Bad Sülze

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Bad Sülze einen Pkw beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen zur Aufklärung der Straftat.

3000 Euro Schaden verursacht

Gegen 21.15 Uhr betraten der oder die bislang unbekannten Täter ein Grundstück in der Rostocker Chaussee in Bad Sülze und beschädigten einen dort abgestellten Pkw der Marke Audi erheblich, teilt die Polizei mit. Am Auto entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von 3000 Euro. Nach dem Übergriff entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821/8750 zu melden. Hinweise können auch über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von OZ