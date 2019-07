Ribnitz-Damgarten

In der Region rund um Ribnitz-Damgarten ist am Wochenende wieder jede Menge los. Hier sind unsere Veranstaltungstipps.

Auf Pütnitz findet von Freitag bis Sonntag das 18. Internationale Ostblockfahrzeugtreffen auf dem ehemaligen Militärflugplatz statt. Rund 4300 aktive Teilnehmer, die mit mindestens 2000 Fahrzeugen anreisen, werden erwartet. Zum Programm gehören neben der traditionellen Ausfahrt der Fahrzeuge nach Dierhagen am Freitag (Start um 15.30 Uhr), und der großen Fahrzeug- und Flugzeugparade am Sonnabend (11 Uhr), auf dem Gelände unter anderem auch Technikshows, Mitfahrmöglichkeiten mit dem Lkw Typ Ural und Schützenpanzern sowie Rundflüge mit historischen Flugzeugen.

Am Freitag tritt ab 20 Uhr in der Katholischen Kirche in Barth, Schilfgraben 4, der Akkordeon-Virtuose Prof. Alexandre Bytchkov auf. Er präsentiert klassische Stücke, leichte Musettwalzer, spritzige Tangos und gefühlvolle Romanzen.

Zu einem Konzert mit Kammermusik wird am Freitag um 20 Uhr in die Seemannskirche Prerow eingeladen. Mit Traversflöte und Cembalo werden die Musikerinnen Wibke Oppermann und Paulina Kilarska die Zuhörer in das 17. Jahrhundert nach Versailles entführen.

In Divitz wird am Sonnabend das Kinderfest gefeiert. Um 13.30 Uhr treffen sich alle Kinder auf dem Sportplatz, um die Taubenkönige des vergangenen Jahres mit der Kutsche abzuholen. Gegen 14 Uhr ist die Kutsche zurück und es geht auf dem Sportplatz weiter. Eine Kinderdisco sorgt für Stimmung und die Kinder können beim Tonnenabschlagen per Rad (bitte Rad und Keule mitbringen) oder beim Taubenstechen mitmachen, kleine Preise in der Spielstraße gewinnen und auf der Hüpfburg „Piratenschiff“ toben.

Am Sonnabend wird um 15 Uhr im Pfarrhaus in Damgarten, Wasserstraße 48, beim Kinder-Kirchen-Kino mit Popcorn der Film „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (2018) gezeigt. Auch Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine kleine Spende gebeten.

In Born wird am Sonnabend ab 11 Uhr das Hafenfest gefeiert. Musikalische Gäste sind der Shantychor „De Prohner Hafengäng“ (11 bis 13 Uhr), Bluesrausch & Co (13.30 bis 15.30 Uhr) und Saitenkick – Folksongs vom Ostseestrand mit Peter Eidam und Thomas Zuhr (16 bis 18 Uhr). Um 13 Uhr startet das 9. Borner Drachenbootrennen.

Zum dritten Mal findet am Sonntag in Zingst der Tag der Retter statt. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Informationen und Aktionen rund um Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz ( DRK), Polizei, Wasserwacht, Technisches Hilfswerk (THW), Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) und Rettungsdienst.

Am Sonntag findet von 10 bis 17 Uhr im Freilichtmuseum Klockenhagen zum ersten Mal ein Modellbautag statt. Die Besucher können alte Dampfschiffe, Oldtimer und Flugobjekte in Miniatur bestaunen. Einige Vereine rund um Rostock haben ihr Kommen zugesagt, es sind aber auch alle Besitzer von Minifahrzeugen egal ob im Wasser, an Land oder in der Luft herzlich eingeladen mit ihrer Technik ins Museum zu kommen. Auf einer extra abgeschirmten Wiese kann man Flieger in der Luft surren lassen und die Wege rund um den fünf Hektar großen Hof können für das Fahren von ferngesteuerter Technik gern benutzt werden. Aktive mit einem Fahrzeug kommen mit einer Begleitung kostenlos ins Museum.

Anika Wenning