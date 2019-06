Ribnitz-Damgarten

Das anstehende Wochenende ist prall gefüllt mit tollen Events. Hier sind unsere Veranstaltungstipps.

Der Sänger und Songschreiber Jonas Monar, der mit dem Lied „Alle guten Dinge“ 2017 bekannt wurde, tritt am Samstag um 19.30 Uhr in Barth anlässlich des 191. Barther Kinderfestes auf. Kinder und Jugendliche aus allen Barther Schulen treten zuvor wieder klassenweise im Armbrustschießen und im sogenannten Taubenstechen gegeneinander an. Im Stadtpark herrscht den ganzen Tag über ein buntes Treiben mit Marktständen und Fahrgeschäften. Um 14 Uhr startet das Programm auf der Barther Freilichtbühne. Um 16 Uhr wird das neue Königspaar ermittelt. Am Morgen um 7 Uhr werden die Barther Bürger von Spielmannszügen geweckt. Vom Marktplatz startet der Umzug der Kinder in Richtung Stadtpark.

Im Rahmen eines Graffiti-Workshops in dieser und der nächsten Woche findet am Freitag und Samstag an der ehemaligen Bootshalle im Hafen in Ribnitz der 1. Ribnitzer Hafen Jam statt. Graffiti-Profis aus Rostock, Leipzig, Lübeck und Berlin werden am Freitag ab 10 Uhr gemeinsam mit Schülern bzw. Jugendlichen sprayen. Am Abend um 18 Uhr folgt ein Breakdance-Auftritt von Mario Zschornack. Bei einem sogenannten Battle treten am Samstag ab 10 Uhr Graffiti-Künstler im Wettkampf um das schönste Bild gegeneinander an.

Nach dem Hafen Jam kommen Jazz-Freunde im Hafen in Ribnitz auf ihre Kosten. Um 15 Uhr beginnt die zweitägige Swing-Breeze mit der Big Band „Amt 44“ aus Rostock. Um 17.30 Uhr gibt es Fusion Jazz mit der „Clubcombo West“ aus Berlin, um 18.30 Uhr können die Gäste mit der „ Swing Connection“ aus Rostock tanzen. Um 19 Uhr gibt es Postmodern Swing mit den „Weekenders de Luxe“ aus Ribnitz-Damgarten auf die Ohren, um 20.30 Uhr Dixie und Swing von den „Breitling Stompers“ aus Rostock. Den krönenden Abschluss um 22 Uhr bietet das Kölner „Kings Trio“ mit Rock’n’Roll. Am Sonntag werden von 10 bis 14 Uhr Oldtimer präsentiert, die um 14 Uhr zu einer Ausfahrt starten. Dazu gibt es die Live-Musik.

In der Sporthalle in Marlow kämpfen am Samstag sechs Mannschaften bei der Deutschen Junioren Meisterschaft im Goalball um den Titel. Um 8 Uhr geht es los. Die Finalspiele beginnen ab ca. 15.20 Uhr. Mit dabei sind die Lokalmatadoren vom RGC Hansa Rostock. Weiterhin treten folgende Mannschaften an: SSV Königs Wusterhausen, VfL Blau Weiß Neukloster, BVSV Nürnberg, LE Sport Leipzig, SSG Blista Marburg.

Zum ersten Mal findet am Samstag das Darßer Damen Tonnenfest statt. Ausrichter ist der im März gegründete Damen Tonnenfest-Verein. Um 13 Uhr setzt sich der Umzug in Richtung Festwiese in Born in Bewegung. Um 13 Uhr beginnt das Tonnenabschlagen, um 19 Uhr der Tonnenball.

Zum 120. Mal wird am Wochenende das Tonnenabschlagen in Langendamm ausgetragen. Am Samstag geht es um 14 Uhr mit einem Kinderfest inklusive Kindertonnenabschlagen los. Um 19 Uhr beginnt der Tanzabend mit DJ Maik Schlodinski. Ab 20.30 Uhr steht Puhdys-Gründer Peter „Eingehängt“ Meyer mit Frank Proft & Band auf der Bühne. Am Sonntag startet um 11.30 Uhr der Festumzug, um 14 Uhr beginnt das Tonnenabschlagen zu Fuß, das in dieser Form einmalig in Deutschland ist.

Robert Niemeyer