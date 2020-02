Ribnitz-Damgarten

Die fünfte Jahreszeit bestimmt auch am kommenden Wochenende den Veranstaltungskalender der Region. Hier kommen unsere Tipps zum Feiern.

Gleich zweimal wird in Ribnitz-Damgarten ein Kostümfest gefeiert. Am Freitag wird im Stadtkulturhaus der Fasching der elften Klassen des Richard-Wossidlo-Gymnasiums wiederbelebt. Die Schüler organisieren das Fest unter dem Motto „Horror meets Disney“. Es wird einen Kostümwettbewerb geben. Einlass ist ab 16 Jahre, bis zur Volljährigkeit mit Muttizettel bzw. Begleitperson. Die Musik – das Beste aus den vergangenen Jahrzehnten – kommt von DJ Max Kuster. An der Abendkasse kostet der Eintritt bis 22 Uhr acht Euro ohne Kostüm, sechs Euro mit Kostüm. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Einen Tag später, am 8. Februar, findet die wieder ins Leben gerufene Kostümparty unter dem Motto „Horror meets Kindheitshelden“ statt, ebenfalls im Stadtkulturhaus in Ribnitz-Damgarten. In Kooperation mit dem Faschingsclub Ribnitz-Damgarten wird ein Showprogramm gezeigt. Die Gäste bekommen ein Begrüßungsgetränk und können Sitzplätze an Tischen reservieren. Auch werden die drei spektakulärsten Kostüme prämiert. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Touristinfo am Ribnitzer Markt und im Internet unter www.maxkuster.com. Der Eintritt für das Kostümfest am Samstag kostet 10 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse 15 Euro ohne Kostüm, 12 Euro mit Kostüm.

In Pantlitz können am Sonnabend die letzten Tannenbäume verbrannt werden. Der Feuerwehrverein lädt ein. Veranstaltungsort ist am Feuerwehrgerätehaus. Beginn ist um 18 Uhr.

In Barth wird am Wochenende gehüpft. Am Sonnabend findet in der Sporthalle Barth Süd das erste Barther Hüpfburgenfest statt. Bis zu neun Hüpfburgen werden aufgebaut, dazu gibt es Musik, Kinderschminken, Glücksraddrehen und vieles mehr. Beginn ist um 11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet für Kinder zwei Euro, für Erwachsene einen Euro.

Zum Tanz mit Livemusik lädt das Ostseebad Prerow am Samstag ab 20 Uhr in den Kulturkaten „Kiek in“ ein. Die Damen werden gebeten, an diesem Abend Bernsteinschmuck zu tragen. Der Bernsteintanz ist der abschließende Höhepunkt der Darßer Bernsteinwoche. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Tombola mit schönen Gewinnen rund um das Meeresgold. Der Eintritt ist frei.

