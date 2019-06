Ribnitz-Damgarten

Die Auswahl ist groß am anstehenden Wochenende. Überall in der Region ist was los. Hier unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Ribnitz-Damgarten ist am Samstag der 13. Seniorensportspiele des Landes. Der Turnier- und Wettkampfplan für Fußball (Sportplatz Damgarten), Tischtennis (Sporthalle Mühlenberg), Volleyball (Klosterwiesen), Schach (Rathaus), Reiten ( Semlow), Bowling (Bowlingcenter Leuchtfeuer) und Fechten (Sporthalle Bauermeisterschule) steht. Gesegelt wird auf dem Ribnitzer See. Kurzentschlossene erwartet auf dem Marktplatz ein Sportangebot zum Mitmachen. Um 10 Uhr werden die Seniorensportspiele auf dem Ribnitzer Marktplatz eröffnet. Um 11 Uhr beginnen die Sportveranstaltungen.

Drei Tage, 19 Spielorte, 23 Bands und 26 Konzerte: Vom 21. bis 23. Juni 2019 feiert das Ostseebad Ahrenshoop das 20. Ahrenshooper Jazzfest. Fast 100 regionale, nationale und internationale Musiker spielen nahezu alle musikalischen Facetten des Jazz. Auch einige besondere Konzerte sind in diesem Jahr wieder dabei, wie das Jazzkonzert für Kinder, jazzige Walkacts und der Tanz im The Grand zu Boogie Woogie, R’n’B und Swing.

Am Samstag heißt es an der Seebrücke in Prerow ab 9 Uhr „Ab ins kühle Nass“ beim 4. Ostseeschwimmen. Über 2,1 Kilometer wird über einen Dreieckskurs vom Bernsteinweg zur Seebrücke geschwommen. Dort erwartet die Teilnehmer Musik, Gulaschkanone und eine Feuerschale sowie ein beheiztes Zelt. Sind die Erwachsenen im Ziel, schwimmen auch die Kinder einen 200-Meter-Kurs. Anmeldung am Wettkampftag sind von 8.30 bis 9.30 Uhr möglich.

Am Samstag wird am Wasserwanderrastplatz an der Recknitz in Marlow das Anglerfest gefeiert. Um 14.30 Uhr geht es los mit Kaffee und Kuchen, Räucherfisch und Fischbrötchen, Glücksrad mit Aaldrehen, Boots- und Floßfahrten auf der Recknitz. Um 15 Uhr beginnen die Wett- und Geschicklichkeitsfahren auf der Recknitz um den „Marlower Borenstäkerpokal 2019“. Um 20 Uhr startet die Tanzveranstaltung mit DJ Nico. Ein Shuttleverkehr zwischen Stadt und Hafen wird durch das Busunternehmen Boddensegler eingerichtet.

Am Sonntag wird in Marlow das Kirchplatzfest sowie 775 Jahre Stadtkirche Marlow gefeiert. Um 13 Uhr wird die Veranstaltung eröffnet, um 14 Uhr folgt ein Konzert mit dem Schulchor Marlower Loris, um 15.30 Uhr treten die Kinder der Kita Grünschnabel auf. Zwischendurch gibt es kulinarische Köstlichkeiten, eine historische Spielrallye sowie Kinderschminken.

Beim Kinderfest in Zingst (Freitag von 14 bis 17 Uhr, Max Hünten Haus) wird es auch in diesem Jahr viele Mitmachaktionen geben, von Sackhüpfen und Torwandschießen über Kistenklettern und Bogenschießen bis hin zum Ponyreiten. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Die Bagaluten-Bande vom FC Hansa Rostock hat sich angekündigt.

Um 12 Uhr startet das Tonnenabschlagen in Barth am Samstag mit einem Umzug durch die Stadt, um 14 Uhr beginnt am Festplatz Trebin der Wettbewerb. Geritten wird um die Königswürde des Tonnen-, Stäben- bzw. Bodenkönigs. Um 21 Uhr eröffnet die Siegerehrung den Tonnenball im Festzelt. Am Freitag zuvor findet um 18 Uhr das Tonnenabschlagen der Frauen statt.

Am Wochenende findet wieder „ Barth bewegt sich“ am Stadthafen Barth statt. Auf einem aufgeschütteten Spielfeld finden unter anderem Beachsoccer-, Beachtennis- und Hand-Fußball-Meisterschaften und vieles mehr statt. Um 9 Uhr geht es los.

Höhepunkte des Dorffestes in Saal sind das traditionelle Ringstechen und das Tonnenabschlagen. Am Freitag um 17 Uhr geht es mit dem Kindertonnenabschlagen los. Um 19 Uhr beginnt in der Feuerwehr ein Skatturnier, um 19.30 Uhr startet die Kinderdisco, um 20 Uhr die Familiendisco. Nach dem Hegefischen um 6 Uhr startet der Samstag um 10 Uhr mit einem Umzug durchs Dorf. Nach der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr beginnt das Ringstechen, gegen 14.30 beginnt das Tonnenabschlagen zu Fahrrad. Um 20.30 Uhr startet die Disco mit Feuerwerk gegen 22.30 Uhr.

Robert Niemeyer