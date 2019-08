Ribnitz-Damgarten

Die Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommern sind vorbei. Das ist allerdings kein Grund dafür, nicht doch zu feiern. Hier sind unsere Veranstaltungstipps zum anstehenden Wochenende.

In Ribnitz findet am Wochenende das dreitägige Hafenfest statt. Am Freitag um 15 Uhr geht es mit der Stadtwette los. Die OSTSEE-ZEITUNG wettet gegen Bürgermeister Frank Ilchmann, dass er es nicht schafft, um 15 Uhr mehr als 50 Erstklässler mit Schultüte vor die Bühne zu locken. Fahrgeschäfte und Händlermeile, Abendpartys mit Live-Musik am Freitag und Samstag sowie ein buntes, maritimes Programm tagsüber auf der Bühne sorgen für Stimmung. Am Samstag finden die Segelmeisterschaft um den Küstencup und das beliebte Drachenbootrenen statt, am Sonntag das Boddenschwimmen und das Bierpaddeln.

Am Samstag findet die 5. Popschlagerparty im Schipperschuppen des BSV am Barther Hafen statt. In diesen Jahr wird die Party durch Janine Burmeister vom Bresewitzer Restaurant „AndersWie“ ausgerichtet. Live auf der Bühne sind Steffen Jürgens, Allessa, Alexander Grafenberg und der Newcomer Mathias Krüger zu erleben. Außerdem reist auch DJ Bucki aus Hamburg wieder an. Beginn ist um 19 Uhr. Kartenvorverkauf: Restaurant „AndersWie“ in Breswewitz, Elektronik 90, Salon Cindy Krüger, Ergo-Versicherung Sandra Schramm und im Schuhhaus in Barth.

Einen ganzen Abend, prall gefüllt mit Kunstgenuss, bieten am Samstag die Kunsthäuser, Keramikwerkstätten sowie Veranstaltungshäuser zur Langen Nacht der Kunst in Ahrenshoop. Alle Veranstaltungsorte werden farbig angestrahlt und weisen somit Besuchern den Weg zur Kunst. Nach der Eröffnung am Kunstmuseum um 18 Uhr lockt ein Veranstaltungsreigen mit halbstündigen Programmpunkten wie Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Performances und Führungen bis 23 Uhr.

Das Freilichtmuseum Klockenhagen lädt am Sonntag zum großen Tag des Pferdes ein. Zahlreiche Reitvereine und Pferdeliebhaber aus der Region vermitteln am vierbeinigen Thementag Eindrücke aus der langen Kulturgeschichte wie auch aus der Gegenwart der kraftvollen Arbeitstiere. Bei einem abwechslungsreichen Programm kommen dabei nicht nur Pferdefreunde auf ihre Kosten. Neben Paraden mit Kaltblütern, Friesen und Co. werden historische Ackergeräte vorgestellt, Dressurvorführungen gezeigt oder bei Veranstaltungen wie Geschicklichkeitsreiten Wettbewerbsgeist geweckt.

Von Robert Niemeyer