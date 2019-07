Ribnitz-Damgarten

Der Sommer ist zurück. Und in der Region Ribnitz-Damgarten und Umgebung gibt es allerhand zu entdecken. Hier sind unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Am Sonnabend findet das traditionelle Tonnenfest in Klockenhagen auf dem Gelände des Freilichtmuseums und auf dem Tonnenplatz statt. Um 10 Uhr öffnet das Freilichtmuseum. Ab 11 Uhr wird hier ein Familienprogramm mit Basteln, Tierschau, Melkübungen an der Kuh Luise, Traktorpräsentation und Mitfahrgelegenheiten, Schauschmieden und vielem mehr geboten. Um 11.30 Uhr startet der Festumzug durch das Dorf. Um 14 Uhr beginnt das Tonnenabschlagen. Die Gäste können bei einer Tombola etwas gewinnen. Zum Kinderprogramm gehören ein Kindertonnenabschlagen, Ponyreiten, eine Hüpfburg sowie Los- und Ballwurfgeschäft. Um 20 Uhr beginnt der „Tanz unter der Tonne“ im Festzelt mit Livemusik, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es unter Tel: 03821/895215 oder 03821/811688.

Das Prerower Tonnenfest beginnt am Sonntag um 7 Uhr mit dem Wecken aller Reiter. Ab 12 Uhr versammeln sie sich dann zum Festumzug durch den Ort. In dessen Verlauf reihen sich dann auch die Vorjahreskönige in den Reiterzug ein. Gegen 15 Uhr beginnt auf der Festwiese am Ende der Langen Straße der Wettstreit der 23 Reiter. Den Kindern wird wie immer ein eigener Wettkampf geboten. Ab 20 Uhr heißt der Reitertonnenbund Prerow alle Einwohner und Gäste zum Reiterball willkommen.

Auch auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst wird am Wochenende der Tag der Seenotretter gefeiert. Vorführungen, Besichtigungen der Rettungseinheiten, Mitfahrgelegenheiten und die direkten Gespräche mit den überwiegend freiwilligen Rettungsmännern und -frauen gehören zu den wichtigsten Programmpunkten. In Wustrow kann das Seenotrettungsboot „Barsch“ im Rahmen der Kleinen Fischländer Wettfahrt (siehe unten) von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr besichtigt werden. In Zingst stehen die Seenotretter am Sonntag von 10 bis 16 Uhr im Mittelpunkt. Gezeigt wird unter anderem um 13 Uhr eine Übung mit dem Seenotrettungsboot „Zander“, das ebenfalls besichtigt werden kann.

Am Sonntag findet um 20 Uhr am Strand von Dierhagen vor dem Hotel „Fischland“ zum 14. Mal das „Sunset-Piano-Concert“ von Lutz Gerlach statt. Bereits am Nachmittag wird ein Flügel an den Strand transportiert. Dort erklingt dann als „Soundtrack“ zum Sonnenuntergang ganz besondere Klaviermusik. Begleitet wird er von der Pianistin Ulrike Mai. Gemeinsam spannen sie einen musikalischen Bogen von klassischer Tradition bis Jazz und von Bach bis Gershwin. Karten gibt es an der Abendkasse oder über die Kurverwaltung Dierhagen (Tel. 038226/201).

Zum 21. Mal findet die Kleine Fischländer Wettfahrt im Ostseebad Wustrow statt. Die Wettfahrt ist einzigartig in der Region Fischland-Darß-Zingst. Sie ist den „kleinen Schwestern“ der Zeesboote vorbehalten – den Netzbooten. In und um die Region der Halbinsel werden diese vermehrt wieder restauriert und gesegelt. Der Wettfahrtkurs ist so gewählt, dass die Zuschauer nah dabei sein können. Start, Wendetonne und Ziel liegen fast direkt vor dem Hafen Wustrow. Ab 10 Uhr beginnt ein buntes Programm mit Flohmarkt, Shanty-Chor, Kinderprogramm und vielem mehr. Um 13 Uhr laufen die Boote aus, gegen 16 Uhr endet die Regatta. Um 19 Uhr findet die Siegerehrung statt. Ab 20 Uhr gibt es Swing und Dixieland mit „Swinging Blue”.

Robert Niemeyer