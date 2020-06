Verdacht auf Brandstiftung: Stroh und Reifen brennen in Siloanlage bei Saal

Saal

An einem Silo in Kückenshagen bei Saal ( Landkreis Vorpommern-Rügen) hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Der Polizei zufolge konnte vor Ort eine massive Rauchentwicklung festgestellt werden.

Die Feuerwehrkräfte aus Lüdershagen, Saal und Hermannshagen konnten diese mittels deren Löscharbeiten verringern. Nach ersten Erkenntnissen brannten aus bisher ungeklärter Ursache Stroh sowie Reifen der dortigen Siloanlage. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Brandentstehung sowie zu auffälligen Personen an die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/6720 weiterzuleiten.

