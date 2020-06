Verein „Willkommen in Barth“ sucht neue Mitstreiter

Barth

Während der Flüchtlingswelle 2015 wurde der Verein „Willkommen in Barth“ gegründet. Der Fokus der Vereinsarbeit lag vor fünf Jahren in der Integration der Neuankömmlinge. „Das Engagement war anfangs riesig. Der Verein ist gleich am Anfang von fünf auf 20 Mitglieder gewachsen und es gab sehr viele Aktivitäten“, berichtet Karin Böttger, Vorstandsmitglied des Vereins und Ehrenamtskoordinatorin Integration des Landkreises Vorpommern-Rügen. Doch in den fünf Jahren hat sich einiges verändert.

Denn inzwischen gibt es kaum noch neue Flüchtlinge in Barth. In der Gemeinschaftsunterkunft leben derzeit rund 250 Erwachsene und Kinder. Die Hilfe des Vereins, die anfangs dringend erforderlich war, wird von ihnen nur noch sehr selten benötigt. Doch auch die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich im Verein engagieren, ist gesunken. Von den 26 Vereinsmitgliedern seien etwa sieben aktiv, berichtet die gelernte Juristin. „Einige haben sich am Anfang übernommen und haben einfach zu viel gemacht.“ Neue Mitglieder würden nur sehr selten hinzukommen.

Verein geht in zweite Phase

Doch die werden dringend gebraucht. Denn auch wenn kaum neue Flüchtlinge nach Barth kommen, die Arbeit des Vereins ruht trotzdem nicht. Denn schon immer habe sich der Verein nicht nur für die Interessen der Flüchtlinge, sondern für alle Barther eingesetzt.

„Wir gehen jetzt in eine zweite Phase der Vereinsarbeit über“, sagt Karin Böttger. Es sollen nun vorrangig Barther, Zugezogene, Alleinstehende und Touristen in den Fokus gerückt werden. „Natürlich wollen wir auch mit unseren Angeboten weiterhin die Flüchtlinge in Barth ansprechen und freuen uns, wenn sie sich auch beteiligen“, sagt Karin Böttger.

Wenig Berührungspunkte

Denn leider gebe es immer noch wenige Kontakte zwischen Barthern und Flüchtlingen. „Das ist wirklich schade. Ich bin mit einer iranischen Familie befreundet, die Ende 2015 nach Deutschland gekommen ist. Es ist eine Bereicherung für mich. Die Familie ist so herzlich“, sagt die 72-Jährige. Und für die Flüchtlinge sei dieser Kontakt wichtig, um die Sprache zu erlernen und sich in der neuen Heimat zu integrieren.

Ideen für neue Angebote gibt es viele. Einige wurden auch schon umgesetzt. So startete im Februar die Reihe „Montagsfilm“ im Kulturhaus „HdW“. Jeden vierten Montag im Monat wird hier ein Film gezeigt. Nach der Corona-Zwangspause konnte die Reihe im Juni mit dem Film „Monsieur Claude und seine Töchter“ fortgesetzt werden. Am 27. Juli wird um 19 Uhr der Film „Zimt und Koriander“ gezeigt.

Radtouren und Fotoprojekt für Jugendliche

Ab dem 1. Juli wird alle zwei Wochen eine Fahrradtour ins Umland für Neu- und Alt-Barther angeboten. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Bertolt-Brecht-Straße 8. Bis zu zehn Personen können daran teilnehmen. Am 1. Juli führt die Tour zur Badestelle Zühlendorf.

Ebenfalls im Juli startet ein Fotoprojekt für Jugendliche zwischen zwölf und 14 Jahren. Es steht unter dem Motto „Dein Handy kann mehr als Selfies“. Barbara Werner will den Jugendlichen die Handyfotografie näherbringen. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr melden (Telefon: 01 70/145 25 82 und E-Mail: b.werner-barth@t-online.de). Gesucht werden auch noch Erwachsene, die das Projekt mit begleiten. „Das können auch gerne die Eltern der Jugendlichen sein“, sagt Barbara Werner.

Zum festen Bestandteil der Vereinsarbeit gehören das Möbellager in der Nelkenstraße (Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr) und die Kleiderkammer in der Johannes-R.- Becher-Straße 18 (Montag bis Donnerstag von 9 bis 14 Uhr). Hier können Hilfebedürftige gegen eine kleine Spende Kleidung, Hausrat und Möbel bekommen.

Eigene Ideen einbringen

Helfende Hände werden jederzeit gebraucht und auch dringend gesucht, unter anderem, um Ausflüge mit kulturellem Hintergrund zu organisieren oder den Lesezirkel im Lesecafé in der Papenstraße zu unterstützen. Gesucht werden auch Ehrenamtliche, die Deutschkurse für Flüchtlinge anbieten. „Und jeder kann natürlich auch gerne seine eigenen Ideen einbringen“ sagt Karin Böttger.

Wer sich im Verein „Willkommen in Barth“ engagieren möchte, kann sich an Karin Böttger wenden (Telefon: 0171/7706653 oder per E-Mail: karinboettger@t-online.de).

Von Anika Wenning