Barth

Eine Immobilie, zwei Vereine, die diese für sich beanspruchen – oder beanspruchen wollen. Zwei in Barth angesehene Vereine bringen die Stadtvertretung mit ihrem Wunsch in die Zwickmühle. Seit August schwelt die Vereinsverstimmung in der Vinetastadt. Ein Ende scheint nun absehbar. Dies wohl aber mit unbefriedigendem Ausgang zumindest für einen der Beiden.

Hintergrund der Verstimmung

Konkret geht es um den Verein „Willkommen in Barth“ sowie den Heimatverein und die Räumlichkeiten der ehemaligen Spielothek in der Nelkenstraße. Das Gebäude gehört der Stadt.

Der Willkommensverein, er steht für soziales Engagement für die Menschen in und um Barth, vor allem für die sozial Schwachen, betreibt sein Möbellager in dem Objekt. Dieses liegt neben der Spielothek im einstigen Drogeriemarkt. Seit einiger Zeit darf er mit Genehmigung der Stadt auch die ehemalige Spielothek nutzen – unentgeltlich und ohne dies vertraglich geregelt zu haben.

Der Heimatverein hingegen hat vor wenigen Jahren sein Domizil in der früheren Diesterweg-Schule verlassen, nachdem die Barther Wohnungsbaugesellschaft ­als Eigentümerin des Schulgebäudes eine Unkostenpauschale für die Nutzung der Räume berechnen wollte. Seither ist der Verein in einem privat zur Verfügung gestellten Raum im Gewerbegebiet Nelkenstraße ansässig, wo es keinen Zugang zu Sanitäranlagen und kaum Lagermöglichkeiten gibt.

Der Heimatverein, der sich die Förderung kultureller Zwecke sowie der Heimatpflege und Heimatkunde auf die Fahnen geschrieben hat, organisierte – zumindest bis zur Corona-Pandemie – das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Kinderfest. Daher hat der Verein einen Antrag auf Nutzung der einstigen Spielothek gestellt. Im August hat die Stadtvertretung diesem Antrag zugestimmt – im nichtöffentlichen Teil, dem Vernehmen nach mit deutlicher Mehrheit.

Enttäuschung auf beiden Seiten

Sehr zum Bedauern des Willkommensvereins, der daraufhin Bürgermeister und Stadtvertretung eingeladen hat, um deutlich zu machen, warum dieser auf die Fläche angewiesen ist. Und um diese dazu zu bewegen, ihren Beschluss noch einmal zu überdenken.

Den Versuch, diesen auszusetzen, hatte die Links-Fraktion nun auf der jüngsten Stadtvertretung gemacht. Sie hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, was wiederum für Enttäuschung beim Heimatverein sorgte.

Ursprünglich ist dieses Thema für den nichtöffentlichen Teil vorgesehen gewesen. Aber auf Antrag von Dirk Leistner (Wählergruppe Freie Wähler Barth), der dabei „Schützenhilfe“ von Lothar Wiegand (Linke) bekam, ist dieser Tagesordnungspunkt letztlich doch öffentlich diskutiert worden. Dabei ist es aber weniger darum gegangen, sich auf die Seite eines Vereins zu stellen, sondern mehr darum, was Beschlüsse der Stadtvertretung wert sind, wenn sie beim Gegenhauch wieder gekippt oder ausgesetzt werden.

Ohne die Fläche der ehemaligen Spielothek „wird es kein Möbellager mehr geben“

Denn vielen Gremiumsmitgliedern ist es wohl wie Stadtvertreter Andy Wallis gegangen, der gesagt hat: „Ich weigere mich, zwischen den Vereinen zu wählen. Ich möchte, dass beide Vereine erhalten bleiben!“

Dem pflichtet Frank Schröter (CDU) bei. „Wir sollten die Vereine nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde, die Arbeit beider ist sehr lobenswert“, sagt er und hat sogar eine Lösung für das drohende Platzproblem des Willkommensvereins, wenn dieser die ehemalige Spielothek nicht mehr nutzen kann.

„Wir wollen in naher Zukunft auf dem Sportplatz ein neues Funktionsgebäude bauen. Die Container, die dann dort frei werden, könnte der Verein als Lagermöglichkeit nutzen“, schlägt er vor. Er kann sich sogar einen Vorteil für den Willkommensverein mit dem Heimatverein als Nachbarn vorstellen. „Ich habe gehört, dass das Möbellager ein Mangel an ehrenamtlichen Helfern hat. Im Heimatverein sind junge Männer. Es könnten Synergien entstehen“, sagt er.

Auf die Räumlichkeiten der einstigen Spielothek zu verzichten, scheint für den Willkommensverein aber keine Option, wie den Worten von Stadtvertreterin Kerstin Klein (SPD) zu entnehmen gewesen ist. Sie ist Mitglied in dem 2015 gegründeten Verein und weiß: „Wenn uns die Fläche der ehemaligen Spielothek nicht mehr zur Verfügung steht, wird es kein Möbellager mehr geben.“

Sie verweist darauf, dass der Willkommensverein mit dem Möbellager weitaus mehr leistet, als sozial Schwache mit gut erhaltenen, günstigen Möbeln zu versorgen. „Viel Geld des Willkommensvereins geht an andere Barther Vereine“, gibt sie zu bedenken und betont, dass es sich bei dem Antrag der Linken nur um eine Aussetzung des Beschlusses handelt, nicht um eine Aufhebung.

Bürgermeister lädt Vereinsführungen zum gemeinsamen Gespräch

Sie ist letztlich eine von drei Gremiumsmitgliedern, die sich in namentlicher Abstimmung für die Aussetzung des Beschlusses, dem Heimatverein die Räumlichkeiten zu vermieten, aussprechen. Zehn Mitglieder sprechen sich gegen die Aussetzung aus. Stadtvertreter Holger Friedrich, der stellvertretender Vorsitzender des Heimatvereins ist, hat sich für befangen erklärt und weder an der Diskussion noch an der Abstimmung teilgenommen.

Bei einer Stimmenthaltung (Sebastian Strecker, FDP) steht nun anscheinend fest, dass der Heimatverein in die einstige Spielothek umzieht. Jedoch, so der Wunsch der Stadtvertretung, solle Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig vor Vertragsunterzeichnung beide Vereinsführungen zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Vielleicht lässt sich dabei doch noch eine für alle Seiten verträgliche Lösung finden, so die Hoffnung.

Von Anja Krüger