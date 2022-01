Vereinsverstimmung in Barth: Bürgermeister bittet an einen Tisch

Barth

Eine Fläche, zwei Vereine, die diese gern für ihre Belange zugunsten der Menschen aus Barth und der Region nutzen möchten – die ehemalige Spielothek in der Nelkenstraße in Barth. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Vereinsverstimmung in Barth?

Worum es geht

Seit Januar 2016 bietet der Verein in der Nelkenstraße 4 in Barth, wo einst ein Drogeriemarkt ansässig war, gebrauchte, gut erhaltene Möbel und Einrichtungsgegenstände an – in den ersten Jahren für Flüchtlinge, seit einiger Zeit nun aber für alle sozial schwachen Menschen aus Barth und der Umgebung. Schnell hat sich gezeigt, dass der Bedarf groß ist. In Abstimmung mit der Stadt, sie ist Eigentümerin der Immobilie, hat der Verein ab 2018 deshalb auch die inzwischen leer gewordene Fläche nebenan – die ehemalige Spielothek – nutzen können. Damit habe man ein breit gefächertes Möbelsortiment für alle bedürftigen Menschen in der Region aufbauen können, heißt es auf der Homepage des Willkommensvereins.

Ein Beschluss der Stadtvertretung im August des vergangenen Jahres hat das Möbellager jedoch in eine ungewisse Zukunft gelenkt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist festgelegt worden, dass der Heimatverein die ehemalige Spielothek mieten kann. Ein Versuch Ende Oktober, diesen auszusetzen, ist im gleichen Gremium an der Mehrheit gescheitert.

Wohl zum Entsetzen des Vereins „Willkommen in Barth“, der auf seiner Internetpräsenz unter der Überschrift „Die Entscheidung unserer Stadtvertretung kann uns unsere Existenz kosten“ dazu Stellung nimmt: „Eine Umsetzung des bestehenden Stadtvertreterbeschlusses wäre das Ende des Barther Möbellagers und damit der Verzicht auf eine stabile Masche des sozialen Netzes in unserer Stadt. Ob sich die Barther Kleiderkammer dann noch halten ließe, ist fraglich, weil sie – anders als das Barther Möbellager – nicht über verlässliche Einnahmen verfügt.“

Was die Stadt unternommen hat

Vonseiten der Stadt hat man versucht zu helfen. Wie Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig berichtet, hätten mehrere Gespräche stattgefunden. „Es gibt auf alle Fälle mögliche Räume. Allerdings können wir nur die Kommunikation zwischen Verein und Flächeninhaber aufbauen. Letztlich liegt die Entscheidung beim Verein“, sagt Hellwig.

Dem Begehren der Stadtvertretung – der Auflage, dass Hellwig beide Vereinsführungen zu einem gemeinsamen Gespräch einlädt – kommt der Bürgermeister indes in der kommenden Woche nach. „Auf dieses Gespräch freue ich mich“, sagt er.

Keine Stellungnahme vom Heimatverein, kein Rückruf vom Willkommensverein

Geht man davon aus, dass Bürgermeister und Heimatverein, dessen Vorsitzender der stellvertretende Stadtpräsident Mario Galepp ist, sich an den Beschluss der Stadtvertretung halten, ist der Vertrag noch nicht unterschrieben. Denn dies ist Bedingung zum Oktoberbeschluss gewesen: ein gemeinsames Gespräch vor Vertragsunterzeichnung. Auf OZ-Nachfrage, wie der aktuelle Stand sei, sagt Mario Galepp: „Dazu äußere ich mich nicht.“

Und wie steht es nun um die Zukunft des Möbellagers? Nach einer Verabredung mit der OZ zu einem Telefonat ist die Vorsitzende des Willkommensvereins, Stefanie Obermayer, leider nicht mehr erreichbar, reagiert auch nicht auf die Bitte um Rückruf.

Eine gemeinsame Nutzung scheint auf alle Fälle ausgeschlossen. „Bei allem Verständnis für die Belange und Verdienste des Barther Heimatverein e. V. für unsere Stadt ist eine Nutzung des Gebäudes in der Nelkenstraße gemeinsam mit dem Barther Heimatverein e.V. schlichtweg unmöglich, weil sich unser Möbellager auf einer um die Hälfte reduzierten Fläche nicht betreiben lässt“, macht der Willkommensverein auf seiner Homepage deutlich.

Von Anja Krüger