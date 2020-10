Verhängt Fuhlendorf eine Haushaltssperre?

Ribnitz-Damgarten

Auch in der Woche vom 5. bis zum 9. Oktober tagen trotz der Herbstferien einige kommunalpolitische Gremien in der Region Ribnitz-Damgarten. Die geltenden Corona-Vorschriften müssen eingehalten werden.

Stadt Ribnitz-Damgarten

Am Dienstag, 6. Oktober, treffen sich die Mitglieder des Stadtausschusses Damgarten um 18 Uhr in der Bibliothek in Damgarten, Wasserstraße 34a. Informiert wird hier über den Bearbeitungsstand des Holzsteges zwischen dem Hafen Damgarten und dem Wanderweg Pütnitz. Ein weiteres Thema ist die Wohnbebauung nördlich der Pütnitzer Straße im Ortsteil Pütnitz.

Amt Recknitz-Trebeltal

Am Dienstag, 6. Oktober, tagt die Stadtvertretung Bad Sülze um 19 Uhr im Rathaus. Beraten wird an diesem Abend unter anderem über die Sanierung der Straße Am Mühlenberg. Und auch der Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH Richtenberg für das kommende Jahr ist ein Thema.

Amt Barth

Am Montag, 5. Oktober, findet um 19 Uhr die Gemeindevertretung Fuhlendorf im Gebäude der freiwilligen Feuerwehr statt. Die Gemeindevertreter müssen über eine Haushaltssperre entscheiden. Diskutiert wird auch über die Kalkulation der Hafengebührensatzung Bodstedt. An diesem Abend soll auch eine neue Satzung zur Erhebung von Hafengebühren gefasst werden. Zudem wird über Bebauungspläne Ferienhausgebiet „Am Vogelberg“ und „Gelände Café Redensee“ gesprochen.

