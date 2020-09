Neues System - So will eine Arbeitsgruppe Verkehrsprobleme in Prerow lösen

Der Verkehr in Prerow soll flüssiger werden. Der Bürgermeister des Ostseebades will die Vorschläge erst einmal in der Praxis testen. Probleme in den engen Straßen der Stadt haben vor allem Lkws, Campingwagen und Busse.