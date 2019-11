Zwei Personen sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall nahe Ribnitz-Damgarten schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannten Gründen stießen ein 20-Jähriger und eine 32-jährige Fahrerin an der Ampel zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 18.500 Euro.