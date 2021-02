Bad Sülze

In Bad Sülze haben jüngst unbekannte Täter versucht, an das Geld eines 58-jährigen Mannes zu kommen. Wie die Ribnitz-Damgartener Polizei mitteilte, sollte der Mann mit einem vermeintlichen Lotto-Gewinn übers Ohr gehauen werden.

Gegen 14 Uhr wurde der Fall am Freitag der Polizei gemeldet. Demnach erhielt der 58-Jährige einen Anruf mit der Information, er hätte 49500 Euro im Lotto gewonnen. Einziger „kleiner“ Haken: Er müsse eine Servicegebühr in Höhe von 900 Euro zahlen, dann könne ihm der Gewinn überwiesen werden.

Ob die Gebühr nicht einfach mit dem Gewinn verrechnet werden könne, habe der Bad Sülzer gefragt. Das sei laut dem Anrufer nicht möglich. Auch eine Überweisung oder eine Barzahlung sei nicht möglich gewesen. Wie genau die „Servicegebühr“ bezahlt werden sollte, blieb am Ende unklar. Der Mann ließ sich nicht auf den dubiosen Deal ein. Auch nicht ein paar Augenblicke später, als er erneut angerufen wurde und ihm mitgeteilt wurde, auch 500 Euro würden reichen.

Anzeige bei der Polizei

Oftmals werden die Opfer in solchen Fällen dazu aufgefordert, Gutscheine zu kaufen – etwa für Amazon oder Apple – und dann die Gutscheinnummern am Telefon durchzugeben.

Der Bad Sülze entschied sich dagegen glücklicherweise, den mutmaßlichen Betrugsversuch zur Anzeige zu bringen.

Welle an Betrugsversuchen am Telefon

In Vorpommern-Rügen hatte es zu Jahresbeginn eine regelrechte Welle an Betrugsversuchen am Telefon gegeben. Bis Ende Januar waren mehr als 40 Fälle zur Anzeige gebracht worden. Teilweise waren die Betrüger auch erfolgreich.

In Stralsund übergab eine 84-Jährige 13000 Euro an Betrüger. In Graal-Müritz im Nachbarlandkreis Rostock wurde eine Rentnerin gar um 300000 Euro betrogen.

Von Robert Niemeyer