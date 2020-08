Vermisste 6-Jährige am Strand von Zingst gefunden

Zingst

Die Suchaktion nach einem sechsjährigen Mädchen in Zingst (Kreis Vorpommern-Rügen) endete am Donnerstagabend erfolgreich. Das Kind kam wohlbehalten zurück zu den Eltern.

Laut Polizei verschwand das Mädchen bei einem Strandausflug einer vierköpfigen Urlauber-Familie aus Niedersachsen. Der 37-jährige Familienvater sammelte gemeinsam mit der Tochter Steine am Strand. Gegen 20 Uhr verlor er das Kind plötzlich aus den Augen.

Polizeihubschrauber alarmiert

Zuerst suchte der Mann mit weiteren Badegästen seine Tochter, merkte aber schnell, dass er die Polizei informieren muss. Die Beamten starteten daraufhin eine groß angelegte Suchaktion mit Einsatzkräften des Polizeireviers Barth, der Bereitschaftspolizei einem Polizeihubschrauber sowie der Freiwilligen Feuerwehr Zingst.

Das Kind war mit einem pinkfarbenen Badeanzug bekleidet, weitere Einzelheiten zur Beschreibung des Mädchens wurden an die Suchkräfte weitergegeben.

Badegäste finden Mädchen

Gefunden haben das Mädchen aber zwei Badegäste, die sich auch an der Suchaktion beteiligten. Gegen 21.10 Uhr fanden sie das Kind drei Kilometer entfernt am Strand in Richtung Prerow.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zingst brachten das Kind auf dem Wasserweg zu den Eltern. Das Kind war wohlauf.

