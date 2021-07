Zingst

In der Ostsee vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Vorpommern-Rügen) wird seit Sonntagabend ein 35 Jahre alter Badegast vermisst. Bei dem Vermissten soll es sich um einen Mann ohne festen Wohnsitz handeln, der in der Region unterwegs ist.

Wie ein Polizeisprecher am Montag erklärte, war er trotz starken Windes und Wellenganges am Sonntagabend zum Schwimmen in die Ostsee gegangen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Vermisste von Buhnen bei Zingst ins Wasser sprang und alarmierten die Retter.

Schwimmer tauchte nicht wieder auf – Suche auch am Montag

Der Schwimmer soll nach dem Sprung nicht wieder aufgetaucht sein. Erste Rettungsaktionen, auch mit Hubschraubern und einer Drohne, blieben ohne Erfolg. Die Wasserschutzpolizei setzte die Suche am Montag fort.

Von OZ