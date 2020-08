Verpuffung in Dettmannsdorfer Brennerei: mehrere 100 000 Euro Schaden

Dettmannsdorf

Havarie in der größten Destille in Norddeutschland: In der Baltic Distillery in Dettmannsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen ist es am Dienstagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen. Sie hat erheblichen Schaden verursacht. Zwei Mitarbeiter erlitten einen Schock.

Trocknungsanlagenplatte stürzt auf Hublader

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden gegen 14.30 Uhr nach einem lauten Knall mehrere Platten der Außenwand einer Trocknungsanlage auf dem Betriebsgelände aus der Verankerung gedrückt. Eine Platte stürzte dabei auf einen vorbeifahrenden Hublader. Der Fahrzeugführer wurde jedoch nicht verletzt. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen, der beim Trocknungsvorgang der Maischerückstände zu Tierfutter zur Verpuffung im Trockner führte, teilt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund mit.

Zwei Beschäftigte unter Schock

Auf dem Betriebsgelände befanden sich zum Zeitpunkt der Havarie insgesamt 14 Personen. Zwei Mitarbeiter erlitten durch die Verpuffung einen Schock und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch die Verpuffung entstand immenser Sachschaden, den die Polizei auf mehrere 100 000 Euro schätzt. Die Havarie löste einen großen Einsatz aus. Neben Polizeikräften des Ribnitz-Damgartener Reviers und mehreren Rettungskräften wurden auch die Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden alarmiert.

Von OZ