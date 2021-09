Dettmannsdorf

Aufregung an der Evangelischen Schule in Dettmannsdorf. Vor der Schule soll ein unbekannter Mann vor wenigen Tagen ein Kind angesprochen und am Kragen gepackt haben. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe die Mutter eines sechsjährigen Jungen den Vorfall gemeldet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Nötigung.

Am vergangenen Donnerstag sei der Junge gegen 14 Uhr von einem Mann angesprochen worden. Der Unbekannte habe demnach den Jungen aufgefordert, mit ihm mitzugehen. Der Mann soll das Kind auch am Kragen gepackt haben.

Hoffen auf Hinweise

Einen Tatverdächtigen gibt es nach Angaben eines Sprechers der Polizeiinspektion Stralsund derzeit nicht. Der genaue Tathergang und die Suche nach einem möglichen Verdächtigen sei Gegenstand der Ermittlungen. Ein Mann, der in einem ähnlichen Fall in der Vergangenheit ins Visier der Beamten geraten war, sei als Tatverdächtiger ausgeschlossen worden.

Die Polizei bittet auch um Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat oder sonstige Angaben zu dem Vorfall machen kann, kann sich im Ribnitz-Damgartener Polizeireviers unter 03821/8750, in jeder anderen Dienststelle der Polizei oder über die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de melden.

Appell an Verantwortungsbewusstsein

Der Kontaktbeamte des Ribnitz-Damgartener Polizeireviers hat unterdessen im Nachgang des Falles mit den Schülern und Lehrern über Fälle wie diese gesprochen und Aufklärungsarbeit betrieben. Die Polizei appelliert vor allem an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern. Es sei nicht immer zielführend, ungesicherte Informationen in Sozialen Medien zu verbreiten. Dadurch könnten Angst und Verunsicherung geschürt werden.

Zuletzt hatte eine mutmaßliche Kindesentführung an der Rudolf-Harbig-Schule in Damgarten für Aufregung gesorgt. Vor allem in den Sozialen Medien wie Facebook waren etliche Gerüchte etwa zum Namen des mutmaßlich entführten Kindes oder zum Fahrzeug des Täters im Umlauf. Der Fall hatte sich nicht bewahrheitet.

Von Robert Niemeyer